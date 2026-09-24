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Optical Illusion: 14 है गलत जवाब...क्या आप बता सकते हैं इस फोटो में कितने पक्षी?

optical Illusion: इस ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में कई पक्षी छिपे हुए हैं. पहली नजर में आपको सिर्फ 14 पक्षी दिखाई देगा, लेकिन तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको कई और पक्षी नजर आ जाएंगे. तो चलिए जानते हैं इस तस्वीर में कितने पक्षी हैं.

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तस्वीर को देखते ही सबसे पहले आपको 14 पक्षी नजर आएंगे. (Photo: ITG)
तस्वीर को देखते ही सबसे पहले आपको 14 पक्षी नजर आएंगे. (Photo: ITG)

 Optical Illusion: सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों को उलझाने वाली तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में जो चीज पहली नजर में दिखाई देती है, उसके अलावा भी कई चीजें छिपी होती हैं. अब ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें आपको पक्षियों को खोजने का चैलेंज दिया गया है. तस्वीर देखने में एक सामान्य पार्क जैसी लगती है, लेकिन इसमें कई पक्षी छिपे हुए हैं. 

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तस्वीर को देखते ही सबसे पहले आपको 14 पक्षी नजर आएंगे. यह पक्षी तस्वीर में ध्यान से देखने पर आपको साफ नजर आ जाएगा. लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है. इस तरह छिपाया गया है कि उन्हें पहचानना आसान नहीं है. अगर आपको लगता है कि तस्वीर में सिर्फ 14 पक्षी हैं, तो एक बार फिर ध्यान से देखिए. हो सकता है कि आपकी नजर कई छिपे हुए पक्षी को नजरअंदाज कर गई हो. तस्वीर में आसपास भी नजर दौड़ाना जरूरी है.

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तस्वीर में कुल कितने पक्षी हैं?
अगर आपने तस्वीर में 16 पक्षी खोज लिए हैं, तो आपकी नजर और ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी हैं. इस ऑप्टिकल इल्यूजन में 14 पक्षी साफ दिखाई देता है, जबकि बाकी पक्षियों के चेहरे अलग-अलग जगहों पर छिपे हैं. अगर आपको सिर्फ 14 पक्षी दिखाई दिए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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यही इस तस्वीर का मजेदार हिस्सा है. जब आप एक बार छिपे हुए चेहरों को पहचानना सीख जाते हैं, तो बाकी पक्षी भी धीरे-धीरे नजर आने लगते हैं. तो अब आपकी बारी है. तस्वीर को दोबारा देखिए और बताइए कि आपको 16 में से कितने कुत्ते दिखाई दिए? क्या आपने सभी कुत्तों को खुद खोज लिया या जवाब देखने के बाद पता चला?

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