LAVA का बड़ा धमाका, सस्ते में लॉन्च किया दो स्क्रीन वाला स्मार्टफ़ोन, 6000mAh की बैटरी

स्मार्टफोन की दुनिया में अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन और ज्यादा कैमरे से काम नहीं चलता. कंपनियां फोन को अलग दिखाने के लिए नए-नए डिजाइन और फीचर्स लेकर आ रही हैं. इसी दौड़ में भारतीय कंपनी Lava ने अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च किया है. फोन की सबसे खास बात सिर्फ इसका कर्व्ड डिस्प्ले या 6000mAh बैटरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे दिया गया छोटा सा स्क्रीन है. कंपनी ने इसे ऐसा बनाया है कि फोन को बार-बार खोले बिना भी कुछ जरूरी जानकारी देखी जा सके.

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Lava Virat Curve 5G को भारत में 23,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. हालांकि लॉन्च ऑफर में बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी इफेक्टिव कीमत 19,999 रुपये बताई गई है. फोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में आएगा. इसकी बिक्री Flipkart पर 28 सितंबर से शुरू होगी.

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Lava ने पीछे क्यों लगाया छोटा स्क्रीन?

इस फोन को बाकी मिड-रेंज स्मार्टफोन से अलग करने वाला फीचर इसका Rear Mini Display है. कैमरे के नीचे पीछे की तरफ एक छोटा स्क्रीन दिया गया है. इस पर समय, बैटरी परसेंटेज, वॉल्यूम और नोटिफिकेशन जैसी जानकारी देखी जा सकती है. यूजर इस छोटे स्क्रीन पर अपना कस्टम टेक्स्ट और इमोजी भी सेट कर सकता है.

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इसका मतलब यह है कि छोटी-छोटी चीजों के लिए आपको हर बार फोन की बड़ी स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मसलन अगर सिर्फ समय या बैटरी देखनी है तो पीछे के इस छोटे स्क्रीन से काम चल सकता है.

यही इस फोन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि करीब 20 हजार रुपये की कीमत में कंपनियां आमतौर पर ज्यादा RAM, कैमरा या बैटरी पर ध्यान देती हैं, जबकि Lava ने डिजाइन और एक अलग तरह के फीचर को अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है.

सामने से भी फोन काफी अलग दिखता है

Lava Virat Curve 5G में 6.67 इंच का Full HD+ 3D Curved AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स तक जाती है. स्क्रीन 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट सपोर्ट करती है.

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कर्व्ड स्क्रीन की वजह से फोन देखने में सामान्य फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन से अलग नजर आता है. Lava ने फोन में प्रीमियम वेगन लेदर फिनिश भी दिया है, जिससे कंपनी इसे मिड-रेंज कीमत में थोड़ा प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रही है. फोन Heritage Indigo, Makrana Ivory और Ellora Slate कलर में उपलब्ध होगा.

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50 मेगापिक्सल का कैमरा

फोन के पीछे 50 मेगापिक्सल का Sony IMX752 मुख्य कैमरा दिया गया है. इसमें EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेब्लाइजेशन मिलता है और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी है. कैमरे में नाइट मोड, प्रो मोड, डुअल व्यू वीडियो और स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर दिए गए हैं. सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

यानी Lava ने इस फोन को सिर्फ डिजाइन दिखाने वाला फोन नहीं बनाया है. कंपनी कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी तीनों को इसके बड़े फीचर के तौर पर पेश कर रही है.

6000mAh की बैटरी

Lava Virat Curve 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. फोन 45W चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हालांकि बॉक्स में 33W चार्जर मिलता है. कंपनी का दावा है कि फोन 55 घंटे तक का टॉक टाइम और 660 मिनट तक YouTube प्लेबैक दे सकता है. इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन का वजन 184 ग्राम है. इसकी मोटाई 8.55mm बताई गई है.

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Dimensity 7100 और Android 16

परफॉर्मेंस के लिए Lava Virat Curve 5G में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है. यह 6nm चिप है और इसके साथ 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. फोन में 6GB तक वर्चुअल RAM का सपोर्ट भी है.

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सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 पर चलता है. Lava ने दो साल के OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. कंपनी का कहना है कि फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए विज्ञापन या ब्लोटवेयर नहीं होंगे.

फोन में Vayu AI के साथ AI Call Summary, AI Voice Translation और Circle Search जैसे फीचर भी दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें IR Blaster, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं.

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