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24 से 29 सितंबर तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा में होगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जानें रूट

25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 होगा. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 24 से 29 सितंबर तक ट्रैफिक प्लान जारी किया है. सुबह 7 से रात 11 बजे तक मालवाहक वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. एक्सपोमार्ट आने-जाने, पार्किंग और दूसरे शहरों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट तय किए गए हैं.

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 6 दिन बदलेगा ट्रैफिक. (File Photo: ITG)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 6 दिन बदलेगा ट्रैफिक. (File Photo: ITG)

25 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपोमार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जाएगा. ट्रेड शो में कई विशिष्ट मेहमानों के आवागमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के मार्गों पर भारी मालवाहक वाहन यानी HGV, मध्यम मालवाहक वाहन यानी MGV और हल्के मालवाहक वाहन यानी LGV का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि दूध, सब्जियां, फल जैसी आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सीय वाहनों को नो-एंट्री के निर्देशों के अनुसार छूट रहेगी.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एक्सपोमार्ट जाने वाले वाहन हिन्डन कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा, फिर पुस्ता रोड और एक्यूरेट कॉलेज तिराहा होते हुए नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग में वाहन पार्क कर सकेंगे. इसके बाद एक्सपोमार्ट जा सकेंगे. इसी तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन गलगोटिया कट से एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर नासा बड़े गोलचक्कर में बनी पार्किंग में वाहन पार्क कर एक्सपोमार्ट जा सकेंगे.

एक्सपोमार्ट पहुंचने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल

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सूरजपुर की ओर से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर होकर नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग में जा सकेंगे. परीचौक की ओर से आने वाले वाहन भी एलजी गोलचक्कर और शारदा गोलचक्कर होते हुए नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग का इस्तेमाल कर सकेंगे. परीचौक की ओर से आने वाले वाहन जगतफार्म गोलचक्कर से ईशान कॉलेज के पास सर्विस रोड होते हुए जीएल बजाज की ओर जाने वाले मार्ग से नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग तक जा सकेंगे. नासा बड़े गोलचक्कर के अंदर बनी पार्किंग की क्षमता पूरी होने पर KCC, जुबलिएंट और यूनाइटेड कॉलेज परिसर में बनी पार्किंग को वैकल्पिक पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. 

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ट्रैफिक पुलिस ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी वाहनों के लिए अलग रूट तय किए हैं. एक्सपोमार्ट में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कोई भी वाहन पार्किंग स्थल से एक्सपोमार्ट की ओर नहीं जाएगा. सभी वाहन पार्किंग से निकलकर शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, सूरजपुर और कच्ची सड़क तिराहे से कुलेशरा, फेस-2, ककराला होते हुए सोरखा, पर्थला, किसान चौक या भंगेल, बरौला और सेक्टर-37 होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे. दिल्ली और गाजियाबाद जाने वाले वाहन पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर और दादरी होकर NH-24/09 से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

ईस्टर्न पेरिफेरल जाने वाले वाहन पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर और 130 मीटर रोड होते हुए सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे. यमुना एक्सप्रेसवे जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, आसियाना गोलचक्कर, डेल्टा-3 गोलचक्कर, बीटा-2 गोलचक्कर, लेबर चौक, डेल्टा-01 गोलचक्कर, आईटीबीपी गोलचक्कर, पी-3 गोलचक्कर और आईएफएस विला गोलचक्कर होते हुए जीरो प्वाइंट से यमुना एक्सप्रेसवे जाने का रूट तय किया गया है.

मालवाहक वाहनों के लिए भी जारी किए गए वैकल्पिक रूट

चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली की ओर से आने वाले और अन्य जगह जाने वाले मालवाहक वाहन चिल्ला रेड लाइट बॉर्डर से यू-टर्न लेकर NH-09/24, NH-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे. DND बॉर्डर से आने वाले वाहन DND टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर NH-09/24, NH-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे जा सकेंगे. कालिन्दी बॉर्डर से आने वाले वाहन कालिन्दी कुंज यमुना बॉर्डर से NH-09/24 होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH-91 के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

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यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल की ओर से दिल्ली जाने वाले यातायात को जेवर टोल से पहले बने यू-टर्न से अलीगढ़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यह यातायात अलीगढ़ और टप्पल होकर अपने गंतव्य तक जा सकेगा. जेवर टोल पार करने के बाद यातायात को जेवर और जहांगीरपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. इसके बाद वाहन खुर्जा और बुलन्दशहर होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

होण्डा सीएल चौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली जाने वाले वाहन होण्डा सीएल चौक से सिरसा गोलचक्कर और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे जा सकेंगे. सूरजपुर घंटा चौक से परीचौक होकर यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जाने वाले वाहन सूरजपुर घंटा चौक से तिलपता गोलचक्कर और सिरसा गोलचक्कर होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे.

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मालवाहक वाहनों के लिए रूट

गौतमबुद्धनगर से HGV, MGV और LGV के सामान्य आवागमन के लिए नो-एंट्री के प्रावधानों के साथ NH-24 और NH-91 का इस्तेमाल किया जा सकेगा. मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरिफेरल के जरिए बील अकबरपुर होते हुए आगरा, मथुरा, लखनऊ और अन्य प्रांतों की ओर जाने वाले वाहन NH-91 का इस्तेमाल करेंगे.

पलवल से ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहन NH-24/91 के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे. गौतमबुद्धनगर के आंतरिक मार्गों पर मालवाहक वाहनों के संचालन को नो-एंट्री के प्रावधानों के साथ सामान्य आवागमन की अनुमति रहेगी, जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध रहेगा. अन्य प्रांत या अन्य जनपद की ओर जाने वाले वाहन NH-24, NH-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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ट्रेड शो में प्रदर्शनी सामग्री लेकर आने वाले सभी ट्रकों के लिए भी ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था की है. एक्सपोमार्ट में सामग्री उतारने के बाद सभी ट्रक नासा गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर और 130 मीटर रोड होते हुए सिरसा गोलचक्कर जाएंगे. इसके बाद ट्रक रामपुर-फतेहपुर तिराहे के पास स्थित ट्रक पार्किंग में खड़े किए जाएंगे. इस पार्किंग की क्षमता 260 ट्रकों की है. ट्रकों को इसी निर्धारित मार्ग से वापस एक्सपोमार्ट लाया जा सकेगा.

ट्रैफिक समस्या होने पर इस नंबर पर करें संपर्क

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ट्रेड शो के दौरान मेट्रो सेवाओं का अधिकतम इस्तेमाल करें. अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें. जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का भी इस्तेमाल करें. यातायात से जुड़ी किसी भी असुविधा की स्थिति में गौतमबुद्धनगर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है.
 

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