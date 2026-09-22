मुंबई में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटने वाला एक्टर गिरफ्तार, CCTV और मुखबिर की मदद से पुलिस ने दबोचा

मुंबई के सांताक्रूज़ इलाके में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने एक एक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सांताक्रूज़ ईस्ट निवासी आशीष अत्तरचंद शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर महिला के घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है.

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यह मामला वाकोला पुलिस स्टेशन इलाके का है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रविवार को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मां के गले से घर के अंदर सोने की चेन छीन ली. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन वारदात वाली जगह पर शुरुआती तौर पर पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं.

पुलिस के मुताबिक, जिस जगह यह वारदात हुई, वह काफी भीड़भाड़ वाली चॉल बस्ती है. घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरे नहीं थे और पुलिस को कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं मिला था. ऐसे में आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था. हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से बताए गए आरोपी के हुलिए के आधार पर पुलिस ने आसपास की गलियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.

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जांच के दौरान पुलिस को वारदात के समय के आसपास इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया. पुलिस के मुताबिक, वह व्यक्ति भेष बदलकर संदिग्ध तरीके से घूमता दिखाई दिया था. जांच टीम ने CCTV फुटेज से संदिग्ध का एक फ्रेम ग्रैब निकाला और उसकी तस्वीर तैयार की. इसके बाद पुलिस ने इस तस्वीर को स्थानीय खुफिया सूत्रों और मुखबिरों के बीच साझा किया.

पुलिस को स्थानीय मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर श्याम सुंदर चॉल में छापेमारी की गई. इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आशीष अत्तरचंद शर्मा को पकड़ लिया. पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसके पास से कथित तौर पर चोरी की गई सोने की चेन बरामद कर ली. पुलिस अब इस मामले में आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और जांच जारी है.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान शर्मा ने कथित तौर पर बताया कि वह लगातार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था. इसी वजह से उसने चोरी की वारदातें शुरू करने की बात कही है. हालांकि, पुलिस अभी मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपी के बयान के अलावा अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी आशीष अत्तरचंद शर्मा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुका है. उसने कुछ भोजपुरी फिल्मों में छोटे किरदार निभाए हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले के अलावा उसका किसी अन्य चोरी की वारदात से कोई संबंध है या नहीं. मामले में आगे की जांच जारी है.

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