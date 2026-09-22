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गूगलबुक की प्री-बुकिंग की शुरुआत, MacBook को टक्कर देने आया Gemini AI वाला लैपटॉप

Google ने लैपटॉप मार्केट में नया Googlebook उतारकर MacBook और Windows लैपटॉप को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर ली है. Gemini AI से लैस इस लैपटॉप में Android फोन के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, प्रीमियम डिजाइन और कई नए AI फीचर्स मिलेंगे. Googlebook OS के साथ आने वाला यह लैपटॉप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस देने का दावा करता है.

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MacBook को टक्कर देगा Googlebook, प्री-बुकिंग शुरू, फीचर्स दमदार. (Photo: AI)
MacBook को टक्कर देगा Googlebook, प्री-बुकिंग शुरू, फीचर्स दमदार. (Photo: AI)

गूगल ने लैपटॉप के मार्केट में टक्कर देने के लिए नया गूगलबुक लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अभी तक Chromebook पर ज्यादा फोकस किया था और ChromeOS की एजुकेशन सेक्टर में अच्छी पकड़ भी बनी है. लेकिन अब गूगल एक कदम आगे बढ़ रहा है. गूगलबुक के साथ कंपनी Android यूजर्स के लिए एक प्रीमियम लैपटॉप एक्सपीरियंस देना चाहती है, जो उनके स्मार्टफोन के साथ आसानी से काम कर सके.

गूगलबुक, Googlebook OS पर चलेगा, जिसका कोडनेम Aluminium OS था. कंपनी का कहना है कि इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड का टेक्नोलॉजी स्टैक और ChromeOS की डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है. यानी यूजर्स को एंड्रॉइड और PC दोनों का एक्सपीरियंस एक ही लैपटॉप में मिलने वाला है.

इस लैपटॉप की सबसे खास चीजों में से एक Gemini AI का इंटीग्रेशन है. गूगल ने Gemini को Googlebook के एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा बनाया है. इसके साथ Android फोन को भी लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकेगा. फोन के कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, पासवर्ड और Wi-Fi नेटवर्क जैसी चीजें सेटअप के दौरान गूगलबुक पर उपलब्ध हो सकती हैं.

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इसके अलावा Continue On फीचर की मदद से फोन पर शुरू किए गए काम को गूगलबुक पर जारी रखा जा सकता है. फोन में मौजूद फोटो और फाइल्स को भी लैपटॉप से एक्सेस किया जा सकेगा. Cast My Apps फीचर की मदद से एंड्रॉइड फोन के ऐप्स को लैपटॉप की स्क्रीन पर चलाया जा सकता है.

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Googlebook के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, जानिए पूरी डिटेल

गूगल ने गूगलबुक बनाने के लिए कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशन भी तय किए हैं. Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo जैसे ब्रांड्स ने इसके शुरुआती मॉडल पेश किए हैं. इन लैपटॉप में प्लास्टिक की जगह एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एलॉय और कार्बन फाइबर जैसे प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

डिस्प्ले की बात करें तो गूगलबुक में टच सपोर्ट दिया गया है. इसमें 2.8K और 3K तक के OLED पैनल देखने को मिल सकते हैं. कुछ मॉडल में IPS डिस्प्ले का भी ऑप्शन है. इसके अलावा सभी गूगलबुक में बैकलिट कीबोर्ड, हैप्टिक ट्रैकपैड और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: बड़े काम का AC का पानी, स्टोरेज का ये है बेस्ट तरीका, बस इतनी है कीमत

गूगलबुक में ग्लोबार भी खास फीचर

Googlebook की एक अलग पहचान इसका Glowbar भी है. इसे पहली बार मई में हुए Android Show के दौरान दिखाया गया था. यह लैपटॉप के ढक्कन पर लगाया जा सकता है और देखने में इसे बाकी लैपटॉप से अलग बनाता है. साथ ही इसमें कम से कम 16GB RAM और 256GB SSD स्टोरेज दिया गया है. कंपनी के मुताबिक बैटरी 14 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है.

AI फीचर्स की बात करें तो Magic Pointer, Rambler और Create My Widget जैसे फीचर्स मिलेंगे. Magic Pointer स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट और इमेज को समझकर काम करने में मदद कर सकता है. वहीं Rambler बोलकर लिखे गए नोट्स को व्यवस्थित टेक्स्ट में बदल सकता है.

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यह भी पढ़ें: MacBook को गूगल का टक्कर, GoogleBook के फीचर्स हैरान कर देंगे

कैसे खरीद सकते हैं यह डिवाइस?

फिलहाल गूगलबुक की प्री-बुकिंग कुछ चुनिंदा देशों में शुरू हो चुकी है. अमेरिका में इसकी बिक्री 4 अक्टूबर से और कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 5 अक्टूबर से शुरू होगी. भारत में इसकी बिक्री को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
 

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