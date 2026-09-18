iPhone 18 Pro के लिए सूरत से मुंबई आया शख्स, 12 घंटे लाइन में खड़ा रहा, फिर हाथ आया नया फोन

हर साल जब iPhone की सेल लाइव होती है, तब देशभर में लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं. सबसे पहले iPhone खरीदकर उसे एक्सपीरियंस करने की होड़ मची रहती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. सूरत के एक व्यक्ति ने सबसे पहले iPhone खरीदने के लिए मुंबई तक का सफर किया और दावा कर रहे हैं कि सबसे पहला iPhone उन्हें मिला.

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मुंबई के Apple Store के बाहर आकर इस शख्स ने बताया कि कैसे उन्हें नया iPhone 18 Pro मिला. उनके मुताबिक, वह उन पहले लोगों में शामिल थे, जो लाइन में खड़े थे. आइए जानते हैं iPhone खरीदने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की.

जानिए कितनी देर करना पड़ा इंतजार

सेल के दौरान सूरत के इस व्यक्ति की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि उनका दावा है कि उन्हें मुंबई स्टोर से पहला iPhone मिला. लेकिन इसे खरीदने के लिए उन्हें करीब 12 घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ा.

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि सेल शुरू होने से पिछली रात ही वह सूरत से मुंबई पहुंच गए थे. स्टोर के बाहर पहुंचने के बाद वह रात में ही लाइन में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए.

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फैन ने बताई iPhone की दीवानगी की कहानी

इस शख्स ने यह भी बताया कि वह बचपन से ही iPhone के फैन रहे हैं. वह iPhone 3GS के लॉन्च के समय से ही iPhone इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बीच में सिर्फ iPhone 5 इस्तेमाल नहीं किया, बाकी लगभग हर नए iPhone का इस्तेमाल कर चुके हैं.

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आखिर में उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश सबसे पहले iPhone खरीदने की थी, जिसमें वह सफल रहे. उनकी मेहनत कामयाब हुई और वह इस बात से काफी खुश हैं.

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