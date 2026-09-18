चार साल बीते, सवाल बाकी... अंकिता की चौथी बरसी पर देहरादून में तख्तियां लेकर सड़कों पर उमड़ा हुजूम

उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को चार साल पूरे होने पर देहरादून में न्याय की मांग को लेकर आवाज एक बार फिर तेज हुई. अंकिता की चौथी बरसी पर कई संगठन और बड़ी संख्या में लोग गांधी पार्क में एकजुट हुए. यहां अंकिता को श्रद्धांजलि देने के बाद गांधी पार्क से घंटाघर तक न्याय यात्रा निकाली गई. न्याय यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर नजर आए. महिलाओं की भी बड़ी संख्या रही. प्रदर्शनकारियों ने अंकिता को न्याय दिलाने के साथ ही मामले से जुड़े लंबित सवालों के जवाब देने की मांग उठाई.

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गांधी पार्क से घंटाघर तक निकली इस न्याय यात्रा में प्रदर्शनकारियों ने अंकिता के लिए न्याय की मांग की. इस दौरान मामले की जांच को लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे गए. लोगों का कहना था कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लंबित मुद्दों पर जवाब सामने आना चाहिए. अंकिता न्याय संघर्ष समिति की अध्यक्ष कमला पंत ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मामले में सामने आए VIP नामों की जांच और गिरफ्तारी की मांग की.

CBI जांच में देरी पर उठाए सवाल

कमला पंत ने CBI जांच में देरी का आरोप लगाते हुए जल्द जांच शुरू करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है और जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए. कमला पंत ने कथित तौर पर साक्ष्य नष्ट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की.

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आंदोलन जारी रखने का ऐलान

न्याय यात्रा के दौरान अंकिता के न्याय और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. कमला पंत ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. अंकिता की चौथी बरसी पर देहरादून में निकली इस न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही. गांधी पार्क से घंटाघर तक लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगें उठाईं और न्याय की आवाज बुलंद की.



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