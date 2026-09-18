हाथ रगड़े, धनुष-बाण चलाया... हरारे में ट्रेविस हेड का तूफान, शतक जड़कर किया स्पेशल सेलिब्रेशन

ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड फॉर्म में लौट आए हैं. हेड ने शुक्रवार (18 सितंबर) को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में धमाकेदार शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया. हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित इस मुकाबले में हेड ने सिर्फ 75 बॉल पर सेंचुरी पूरी की. यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी रही.

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देखा जाए तो ट्रेविस हेड का यह ओडीआई क्रिकेट में आठवां शतक रहा. सेंचुरी पूरी करने के बाद ट्रेविस हेड ने अलग अंदाज में जश्न मनाया. उन्हें पहले हाथ रगड़े, फिर सीने पर हाथ मारकर हंसे और इसके बाद धनुष-बाण चलाने जैसा इशारा किया. हेड ने 84 बॉल पर 112 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनकी पारी का अंत वेस्ली मधेवेरे ने किया. हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन कवर पर तैनात सब्स्टीट्यूट फील्डर रयान बर्ल को कैच दे बैठे.

World Cup coming up + Travis Head in form. We’ve seen this nightmare before 💀👀



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इस सीरीज से पहले ट्रेविस हेड के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने 22, 17 और 22 रनों की पारियां खेली थीं. पिछले साल भारत के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने तीन पारियों में कुल 65 रन बनाए थे. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ओडीआई में भी हेड सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. उनकी बल्लेबाजी के तरीके पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने भी सख्त टिप्पणी की थी.

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दूसरे ओडीआई में ट्रेविस हेड ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और बड़ी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने मेजबान गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े. मार्श ने 53 रन बनाए और 19वें ओवर में वेलिंगटन मसाकाद्जा की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद हेड ने कूपर कोनोली के साथ पारी को आगे बढ़ाया. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई.

ट्रेविस हेड का विकेट 34वें ओवर में 190 के स्कोर पर गिरा. इसके बाद जोश इंग्लिस 21 रनों के निजी स्कोर पर चलते बने. इस आसान विकेट पर इंग्लिस की निराशा स्टम्प माइक में भी सुनाई दी. कूपर कोनोली ने 78 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन जुटाते हुए 300 का आंकड़ा पार किया. आखिरी ओवर्स में ओली पीक ने सिर्फ 18 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोककर स्कोर को और बड़ा कर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 356 रन बनाए.

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