पत्नी ने मांगा iPhone 18 Pro तो बेच दिया घर का सोना! दिल्ली से नोएडा पहुंचे शख्स ने बताया क्यों उठाया ये कदम

Apple iPhone 18 Pro सीरीज की ऑफिशियल सेल शुरू हो चुकी है. जैसा कि नए iPhone का हाइप था, वैसा ही देखने को मिला है. स्टोर खुलने से पहले ही बाहर लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आए. लोग जल्द से जल्द iPhone खरीदकर उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं.

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कस्टमर्स से बात करने के लिए इंडिया टुडे टेक की टीम नोएडा के ऐपल स्टोर पहुंची. यहां हमने उन लोगों से बात की, जो नया iPhone खरीदने आए थे. इस दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह सोना बेचकर अपनी पत्नी के लिए नया iPhone 18 Pro खरीदने आया है.

जानिए सोना बेचने वाले व्यक्ति का रिएक्शन

ऐपल स्टोर सुबह 8 बजे खुलने वाला था. उससे पहले ही DLF मॉल के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं. इसी कतार में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति भी खड़े थे. टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनसे iPhone 18 Pro गिफ्ट करने के लिए कह रही थीं. उन्होंने कहा, “मैं ये वाइफ के लिए लेने आया हूं.”

उनकी पत्नी ने उन्हें iPhone 18 Pro खरीदने के लिए कहा था. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी आईफोन यूजर नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें iPhone के साथ अपग्रेड देना चाहते हैं.

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जब उनसे पूछा गया कि iPhone 18 Pro खरीदने के लिए उन्होंने आज का दिन ही क्यों चुना, तो उन्होंने कहा, “आज पैसा है, पहले नहीं था, आगे होगा नहीं होगा, बस आज मैं जी रहा हूं.”

आईफोन खरीदने के लिए दिल्ली से आए इस व्यक्ति ने बताया कि वह असल में सोना बेचकर नया आईफोन खरीदने के लिए आए हैं. यह दिखाता है कि नए iPhone को लेकर लोगों में कितना क्रेज देखने को मिल रहा है.

पंजाब से आए, होने वाली पत्नी के लिए खरीदा नया आईफोन

गुरदिता सिंह पंजाब से नोएडा अपने दोस्त के साथ सिर्फ नया आईफोन खरीदने के लिए आए थे. गुरदिता के दोस्त ने बताया कि इनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और वह अपनी होने वाली पत्नी को iPhone 18 Pro गिफ्ट कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे से इंतजार करना पड़ा.

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गुरदिता ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने लिए iPhone 18 Pro Max खरीदा है, जिसके लिए करीब 3.5 लाख रुपये खर्च किए हैं. दो फोन खरीदने के बाद वह फिर से पंजाब चले जाएंगे.



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