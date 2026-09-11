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Apple का पहला Fold iPhone Duo है खास, ये 5 फीचर्स बना रहे सबसे अलग

Apple का पहला फोल्ड हैंडसेट iPhone Duo है, जिसको कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. फोल्ड सेगमेंट का अब तक का सबसे महंगा हैंडसेट है, जिसकी भारत में शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये है और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 4.50 लाख रुपये है. आइये इसके 5 खास फीचर्स के बारे में जानते हैं, जो इसको सबसे अलग बनाते हैं.

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Apple का पहला फोल्ड iPhone Duo. (Photo: Apple)
Apple का पहला फोल्ड iPhone Duo. (Photo: Apple)

Apple ने आखिरकार अपना सबसे महंगा आईफोन और स्क्रीन मुड़ने वाले हैंडसेट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Duo है. भारत में इस हैंडसेट की शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये है. अब सवाल आता है कि मार्केट में और भी स्क्रीन फोल्ड होने वाले हैंडसेट है तो ऐपल के iPhone Duo की इतनी ज्यादा कीमत क्यों हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

iPhone Duo को लेकर सबसे पहले बता देते हैं कि इसको अनफोल्ड करने के बाद वाइड स्क्रीन मिलती है. इस फोल्ड हैंडसेट को पासपोर्ट स्टाइल हैंडसेट कहते हैं. बताते चलें कि सैमसंग ने हाल ही में Samsung Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1.75 लाख रुपये है. 

iPhone Duo और Samsung Galaxy Z Fold 8 की कीमतों में करीब सवा लाख रुपये का अंतर है. आइए जानते हैं कि iPhone Duo के अंदर वो 5 खास फीचर कौन से हैं, जो इसे अन्य फोल्ड स्मार्टफोन से अलग बनाते हैं. 

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1. iPhone Duo का डिजाइन 

iPhone Duo का सबसे यूनिक उसका यूनिक डिजाइन है. इस हैंडसेट में 5.4 इंच का आउटर डिस्प्ले दिया है, जो कॉम्पैक्ट है. स्मार्टफोन को एक बार फोल्ड करने के बाद उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला स्मार्टफोन बन जाता है. आउटर स्क्रीन की मदद से ऐप्स चला सकेंगे, वॉट्सऐप मैसेज आदि शेयर कर सकेंगे. 

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iPhone Duo Fold iPhone
iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये है. (Photo: Apple)

iPhone Duo अनफोल्ड करने के बाद सबसे पता और सबसे बड़ा iPhone बन जाता है. अनफोल्ड होने के बाद  7.6 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. iPhone 18 Pro Max की तुलना में फोल्ड का डिस्प्ले 50 परसेंट तक बड़ी है. 

Apple ने बताया है कि हिंज को तैयार करने में काफी इंजीनियरिंग की गई है और इसमें 100 से ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. 

यह भी पढ़ें: Samsung ने किया Apple को ट्रोल, कहा- हम तीन फोल्ड कर रहे होंगे

2. चिपसेट और iOS 27 को बड़े डिस्प्ले के लिए बनाया 

Apple iPhone Duo के लिए कंपनी ने खासतौर से एक पावरफुल चिपसेट A20 Pro को तैयार किया है. इस चिपसेट को 2 नैनोमीटर पर प्रोसेस करके बनाया है. कंपनी ने इस पावरफुल चिपसेट को iPhone 18 Pro के अंदर भी दिया है. साथ ही कंपनी ने A20 Pro चिप के साथ एक कस्टम वेपर चैंबर थर्मल सिस्टम दिया है, जो  साथ कस्टम वेपर चैंबर थर्मल सिस्टम भी दिया है. 

iPhone Duo
iPhone Duo को अनफोल्ड करने के बाद बड़ा डिस्प्ले मिलता है. (Photo: Apple)

कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर iOS 27 को  iPhone Duo दोबारा डिजाइन किया है. इसमें कंट्रोल और नेविगेशन को स्क्रीन के किनारों पर शिफ्ट दिया गया है. वहीं डाइनेमिक आइलैंड को भी इस तरह से डिजाइन किया है, जिससे वह दोनों डिस्प्ले में काम करता है. 

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3. iPhone Duo में कैमरा सेटअप 

iPhone Duo में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम दिया गया है. सेकेंडरी कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जिसमें 120डिग्री फील्ड व्यू कैप्चर का सपोर्ट मिलता है. Apple ने कैमरा सिस्टम में कुछ फीचर्स को शामिल किया है. कैमरा शार्प है और डिटेल्स में फोटो क्लिक कर सकता है. 

iPhone Duo
iPhone Duo एक लाइटवेट हैंडसेट है. (Photo: Apple)

4. डुअल बैटरी आर्किटेक्चर

iPhone Duo के अंदर बैटरी पैक को बेहतर किया है. iPhone Duo में डुअल सेल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो दोनों मिलकर काम करते हैं. कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्जिंग में 24 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकती है. Apple का दावा है कि इनर डिस्प्ले पर 31 घंटे तक और कवर डिस्प्ले पर 44 घंटे तक का वीडियो प्लैबैक टाइम मिलता है. कंपनी ने बताया है कि यह सिर्फ 20 मिनट में 50 परसेंट बैटरी चार्ज हो सकती है. 

 

यह भी पढ़ें: Apple से पहले Microsoft का Foldable Duo हुआ था लॉन्च, 2020 में मचाई थी हलचल

5. Apple ने ड्यूरेबिलिटी का रखा है ध्यान 

Apple ने iPhone Duo में ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखा है. अक्सर लोगों का ड्यूरेबिलिटी को लेकर सवाल रहता है, जिसपर कंपनी ने अच्छा काम किया है. ऐपल ने बताया है कि iPhone Duo में टाइटेनियम ग्रेड 5 फ्रेम और हिंज का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से इसको बेहतर ड्यूरेबिलिटी मिलती है.  

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