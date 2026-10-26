scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाकर रो पड़े थे सपा प्रत्याशी, आगरा में 6 चुनाव अधिकारी सस्पेंड

आगरा MLC चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. 23 अक्टूबर को सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कैमरे के सामने रो पड़े थे. अब इस मामले में छह अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

Advertisement
X
आगरा MLC चुनाव में छह अधिकारियों पर कार्रवाई. (Photo: ITGD)
आगरा MLC चुनाव में छह अधिकारियों पर कार्रवाई. (Photo: ITGD)

23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के MLC चुनाव के दौरान आगरा में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल कैमरे के सामने रो पड़े थे. उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और अपने समर्थकों को परेशान करने के आरोप लगाए थे. अब इसी चुनाव से जुड़ी गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. आयोग ने छह अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. साथ ही 21 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है.

यह मामला आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से जुड़ा है. चुनाव आयोग ने मतदान में गड़बड़ियों के बाद 20, 21 और 26 नंबर के बूथों पर 23 अक्टूबर को हुए मतदान को रद्द कर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया था. आयोग ने जांच के बाद बूथ नंबर 21 और 26 पर तैनात छह अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है.

बूथ नंबर 21, सैंया पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ओपी चक, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हरिशरण सिंह और एत्माद्दौला थाने के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार तैनात थे. वहीं, बूथ नंबर 26, फतेहाबाद पर सेक्टर मजिस्ट्रेट विशाल राठौर, इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम पाल और एकता थाने के सब-इंस्पेक्टर सुमित त्यागी की ड्यूटी थी.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपी युवक को आगरा से किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
डेटिंग ऐप और 3 करोड़... लड़की से कहा- उसे केस में फंसाओ, 5 लाख देंगे
Repoll at Three Booths in Agra
UP: MLC चुनाव के 3 बूथों पर दोबारा वोटिंग, 26 अक्टूबर को मतदान
आगरा से सपा एमएलसी प्रत्याशी आकाश अग्रवाल. (Photo: Screengrabs)
'जैसे पाकिस्तान से आया हूं...', MLC चुनाव के बाद सपा प्रत्याशी के आरोप
'मैं धर्म परिवर्तन...', MLC चुनाव के बीच फूट-फूटकर रोए सपा कैंडिडेट, VIDEO
Agra Dog Cremated at a Cremation Ground Following Hindu Funeral Rituals
जहां होता है इंसानों का अंतिम संस्कार, वहां जला दिया कुत्ता, FIR दर्ज

यह भी पढ़ें: 'सिस्टम से भरोसा उठ गया, इस्लाम कुबूल कर लूंगा', MLC वोटिंग के बीच फूट-फूटकर रोए सपा प्रत्याशी, VIDEO

Advertisement

10 दिन में तैयार करनी होगी चार्जशीट

चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को छह कर्मचारियों के खिलाफ 10 दिन के भीतर चार्जशीट तैयार करने का निर्देश दिया है. इसे जारी करने से पहले ड्राफ्ट आयोग को जांच के लिए भेजना होगा. आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम रहे. इसे ड्यूटी में गंभीर लापरवाही माना गया है. अधिकारियों से जल्द अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है.

21 अन्य कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई

छह अधिकारियों के अलावा 21 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इनमें पांच मतदान अधिकारी शामिल हैं, जिनमें दो पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी हैं. इसके अलावा 16 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी. इनमें पांच हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल शामिल हैं.

23 अक्टूबर को क्या हुआ था

23 अक्टूबर को मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि खेरागढ़ के बूथ नंबर 20 पर बूथ कैप्चरिंग हुई. उन्होंने दावा किया था कि पीठासीन अधिकारी के खाना खाने के दौरान मतदाताओं को बाहर निकालकर कमरा बंद कर लिया गया. उन्होंने छाता के बूथ नंबर 40 पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था.

मीडिया से बात करते हुए आकाश अग्रवाल भावुक हो गए थे और रो पड़े थे. उन्होंने अपने समर्थकों और शिक्षकों को परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया था. ये उनके आरोप थे. अब चुनाव आयोग ने मतदान में गड़बड़ियों और अधिकारियों की भूमिका को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस और बीजेपी के बीच आंदोलन और बयानों पर छिड़ी तीखी बहस, देखें |
    जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार का कैबिनेट फेरबदल कल, स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस नहीं होगी शामिल |
    ₹50,104 में मिल रहा iPhone 17! Flipkart पर कीमत घटी, पुराना फोन देने पर होगी बड़ी बचत |
    Jamia Protest: चुनाव का ऐलान, फिर भी क्यों नहीं माने छात्र? दिल्ली पुलिस के एक्शन से बढ़ा तनाव |
    राजनीतिक रैलियों और बयानों पर BJP-कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच तीखी बहस, देखें |
    Indian Idol Winner Struggles: 'दर-दर जाकर मांगा काम', 'इंडियन आइडल' जीतकर भी देखे बुरे दिन, सिंगर का छलका दर्द |
    सुलतानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, दिल्ली में विपक्ष की महारैली की तैयारी, देखें |
    सुल्तानपुर मामले में राहुल गांधी को राहत पर BJP और कांग्रेस में तीखी बहस |
    IPL 2027 से पहले CSK का बड़ा दांव! जहीर खान के बाद इस धुरंधर की हुई टीम में एंट्री |
    बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाकर रो पड़े थे सपा प्रत्याशी, आगरा में 6 चुनाव अधिकारी सस्पेंड
    Advertisement