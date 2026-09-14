iOS 27 आज होगा रिलीज, Siri से AI तक मिलेंगे कई नए फीचर्स, जानिए किस iPhone में मिलेगा सपोर्ट

ऐपल ने 9 सितंबर 2026 को नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च की थी. अब कंपनी आज iPhone के लिए iOS 27 अपडेट रोलआउट करने जा रही है. इस अपडेट को 8 जून 2026 को WWDC में पेश किया गया था. इसमें Siri का नया अवतार और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स देखने को मिले थे. कंपनी ने इस अपडेट में ऐसे कई फीचर्स जोड़े हैं, जिनकी मदद से यूजर्स को हर छोटे काम के लिए अलग ऐप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा.

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जानिए अपडेट में कौन से नए फीचर्स मिलेंगे

नए अपडेट की बात करें तो ऐपल ने इसमें कई नए फीचर्स जोड़े हैं. इंटरफेस में बदलाव से लेकर विजुअल इंटेलिजेंस और पैरेंटल कंट्रोल तक कई चीजों को पहले से बेहतर किया गया है. सबसे ज्यादा चर्चा Siri के नए रूप और AI फीचर्स की हो रही है.

नए अवतार में Siri

iPhone में Siri अब तक आपके सवालों के जवाब देने और छोटे-मोटे काम करने में मदद करती थी. अब ऐपल इसे एक लेवल आगे ले जाने की तैयारी में है. iOS 27 में Siri को नया अवतार मिलता है. इसके साथ ही Siri से बात करते समय ज्यादा नेचुरल एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.

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विजुअल इंटेलिजेंस

iOS 27 में विजुअल इंटेलिजेंस का फीचर भी देखने को मिलेगा. इसकी मदद से आप कैमरा खोलकर किसी सामान या चीज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं. Siri कैमरे में दिखाई दे रही चीज के हिसाब से आपको जानकारी दे सकती है और जरूरत पड़ने पर उससे जुड़े एक्शन लेने में भी मदद कर सकती है.

इस फीचर की मदद से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कंटेंट के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है. यानी अगर स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो विजुअल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर सकता है.

लिक्विड ग्लास इंटरफेस में कस्टमाइजेशन

ऐपल ने iOS 26 में लिक्विड ग्लास वाला नया इंटरफेस पेश किया था. अब iOS 27 में इसे और ज्यादा कस्टमाइज करने के विकल्प मिल सकते हैं. यूजर्स ट्रांसपेरेंसी का लेवल अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकेंगे. इसके अलावा फोकस मोड में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

पैरेंटल कंट्रोल होगा बेहतर

ऐपल ने iOS 27 में पैरेंटल कंट्रोल को भी बेहतर किया है. Ask to Buy और ब्राउजिंग से जुड़े कंटेंट अप्रूवल जैसे फीचर्स पर माता-पिता को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इससे बच्चों के iPhone इस्तेमाल को मैनेज करना पहले से आसान हो सकता है.

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जानिए किन iPhone में मिलेगा iOS 27 अपडेट

ऐपल अपने नए अपडेट का सपोर्ट कई पुराने iPhone मॉडल में भी देने वाला है. इसमें iPhone 18 Pro सीरीज, iPhone Duo, iPhone 17 सीरीज, iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 सीरीज, iPhone 14 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 12 सीरीज और iPhone 11 सीरीज शामिल हैं. इसके अलावा iPhone SE (2022) और iPhone SE (2020) को भी अपडेट का सपोर्ट मिलेगा.

जानिए कब आएगा iOS 27 अपडेट

ऐपल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक iOS 27 का अपडेट 14 सितंबर को जारी किया जाएगा. यानी अपडेट आज से मिलना शुरू हो सकता है. हालांकि, अपडेट किस समय से अवेलेबल होगा, इसे लेकर अभी ऐपल की ओर से कोई ऑफिशियल समय नहीं बताया गया है.

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