'दोपहर 12 बजे सूर्य नमस्कार करते हैं...', पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने बाढ़ के दौरान विपक्ष की भूमिका से लेकर तेजस्वी यादव की शिक्षा तक पर सवाल उठाए. पप्पू यादव ने तेजस्वी के सूर्य नमस्कार को लेकर भी अभिनय करते हुए तंज कसा.

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पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बाढ़ के समय कहते हैं कि राहत और बचाव का काम सरकार का है, लेकिन फिर विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने सवाल किया, 'विपक्ष का काम क्या है, झुनझुना बजाना, माल कमाना या विदेश जाना? खाली माल बटोरना और राघोपुर की जनता की चिंता नहीं करना?'

पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजस्वी की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं को घूमने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाता है, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा के समय लोगों तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने कहा, 'चुनाव में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है तो बाढ़ में लोगों के पास जाने के लिए क्यों नहीं? 90 के बाद सब लोगों ने मिलकर बिहार को लूटा है.'

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कोरोना और आपदा को लेकर भी साधा निशाना

पूर्णिया सांसद ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए भी तेजस्वी यादव को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राज्य के सामने कोई बड़ी आपदा आती है, तब विपक्षी नेता जनता के बीच नजर नहीं आते. पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के समय भी ये लोग घर में रहे और आपदा आने पर भी घर में ही रहते हैं.

पप्पू यादव यहीं नहीं रुके. उन्होंने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए बिहार के लिए विशेष पैकेज की उनकी मांग पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'विशेष पैकेज मांग रहे हैं, जरा ज्ञान है क्या? कितना पढ़े हैं, यह सबको पता है.'

इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के सूर्य नमस्कार को लेकर भी तंज कसा. पप्पू यादव ने अभिनय करते हुए कहा कि 'तेजस्वी यादव दोपहर 12 बजे सूर्य नमस्कार करते हैं.' पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है. उन्होंने खास तौर पर बाढ़ और आपदा के दौरान विपक्ष की भूमिका को लेकर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है.

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