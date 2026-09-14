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TMC के बागी गुट ने भी उतारे कैंडिडेट, रेजीनगर और नंदीग्राम उपचुनाव का मुकाबला हुआ दिलचस्प

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बागी तृणमूल कांग्रेस गुट ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. गुट ने नंदीग्राम से मोहम्मद एतेशामुल हक और रेजीनगर से सफीउद्दीन शेख को मैदान में उतारा है.

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पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम की सीटों पर उपचुनाव होने हैं
पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम की सीटों पर उपचुनाव होने हैं

पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. सामने आया है कि यहां तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने भी रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. बागी TMC गुट ने रेजीनगर विधानसभा सीट से सफीउद्दीन शेख को उम्मीदवार बनाया है. वहीं हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा सीट से मोहम्मद एतेशामुल हक को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है.

दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. खास तौर पर नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से बेहद अहम मानी जाती रही है. बागी TMC गुट के चुनाव मैदान में उतरने से इन सीटों पर मुकाबले के समीकरण और दिलचस्प हो सकते हैं.

वहीं, एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. पार्टी ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी ऑफिशियल जानकारी दी.

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पार्टी ने कहा कि टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं. टीएमसी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से संचिता प्रधान (डे) को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रबीउल आलम चौधरी रेजीनगर विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे.

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यह भी पढ़िएः नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए TMC ने उतारे उम्मीदवार, जानें किसे मिला टिकट

उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पार्टी ने दोनों को शुभकामनाएं भी दीं. टीएमसी ने कहा, 'हम संचिता प्रधान (डे) और रबीउल आलम चौधरी को इस सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं. वे मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएं.' उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं.

इससे पहले माकपा के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने भी दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. सीपीआई ने नंदीग्राम से शांतिगोपाल गिरि को टिकट दिया है तो रेजीनगर से सईद असद अली को मैदान में उतारा है. 

बंगाल की नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग का बड़ा मैदान रही है. 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने यहां से भारी जीत दर्ज की थी. गिरि ने इसी साल विधानसभा चुनाव में भी लेफ्ट के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें शुभेंदु अधिकारी के 1,27,301 वोटों के मुकाबले सिर्फ 2,997 वोट मिले थे.

शुभेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने बाद में भवानीपुर सीट अपने पास रखकर नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिसके चलते ये उपचुनाव हो रहा है. जबकि रेजीनगर आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के छोड़ने के बाद खाली हुई है.

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