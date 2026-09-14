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Ganesh Chaturthi 2026: 24 कैरेट 'गोल्डन मोदक'! जानें सोने की परत चढ़े इस मोदक की क्या है कीमत

नासिक की सागर स्वीट्स ने 25 से ज्यादा अनोखे और हाई क्वालिटी मोदक पेश किए हैं, जिन पर कई खास तरह के ऑफर भी रखे गए हैं. सोने और चांदी से सजे गोल्डन मोदक दुकान की सबसे चर्चित मिठाइयों में से हैं. गोल्डन मोदक की कीमत ₹27,000 प्रति Kg है. जबकि काजू मोदक ₹2,000 प्रति Kg के हिसाब से बेचे जा रहे हैं.

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नासिक की सागर स्वीट्स ने 25 से ज्यादा अनोखे और हाई क्वालिटी मोदक पेश किए हैं. (Photo: ITG)
नासिक की सागर स्वीट्स ने 25 से ज्यादा अनोखे और हाई क्वालिटी मोदक पेश किए हैं. (Photo: ITG)

Ganesh Chaturthi 2026: गणेशोत्सव का शुभारंभ हो चुका है. चारों ओर बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं. इस बीच नासिक में एक मिठाई की दुकान ने गणेश चतुर्थी पर बड़ा अनोखा ऑफर पेश किया है. यहां ‘गोल्डन मोदक’ भक्तों और ग्राहकों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस गोल्डन मोदक की कीमत 27 हजार रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है. गोल्डन मोदक पर 24 कैरेट शुद्ध सोने की परत चढ़ी हुई है. सागर स्वीट्स की प्रीमियम मिठाइयों और मोदक की चर्चा पूरे शहर में हो रही है.

महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. लोग 10 दिन तक बप्पा के आने का जश्न मनाते है. इस 10 दिवसीय उत्सव में बप्पा को उनके पसंदीदा मोदक का भोग लगता है. ऐसे में नासिक की सागर स्वीट्स ने 25 से ज्यादा अनोखे और हाई क्वालिटी मोदक पेश किए हैं, जिन पर कई खास तरह के ऑफर भी रखे गए हैं.

सोने और चांदी से सजे गोल्डन मोदक दुकान की सबसे चर्चित मिठाइयों में से हैं. गोल्डन मोदक की कीमत ₹27,000 प्रति Kg है. जबकि काजू मोदक ₹2,000 प्रति Kg के हिसाब से बेचे जा रहे हैं. लेकिन यहां गोल्डन मोदक की चर्चा सबसे ज्यादा है. दूसरी वैरायटी में ड्राई-फ्रूट, ऑरेंज और मलाई मोदक शामिल हैं. मोदक की वैरायटी में एक बड़ी रेंज तेजी से ग्राहकों का ध्यान खींच रही है.

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बाजार में अनोखे स्वाद के साथ आए मोदक
इसके अलावा, इस बार बाजार में मोदक के टेस्ट में एक बड़ा एक्सपेरीमेंट भी देखने को मिला है. जयपुर और मुंबई की कई दुकानों पर मोदक की एक खास रेंज देखी जा रही है. मोदकों की इस रेंज में मैंगो सिगार, मथुरा पेड़ा, नारियल, गुलाब गुलकंद, थंडाई केसर, मावा और मोतीचूर जैसे स्वाद शामिल हैं. नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए जेस्टफुल बॉल्स, बटरस्कॉच रॉशर, काजू बेमिसाल, काजू रोज फैंटसी, खजूर लड्डू और किवी-बादाम डिलाइट जैसे स्वाद भी परोसे जा रहे हैं.

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