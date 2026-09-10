iPhone 18 Pro लॉन्च होते ही इस पुराने iPhone पर टूट पड़े लोग, नहीं आया किसी के हाथ

Apple ने अपना नया iPhone 18 Pro लॉन्च कर दिया है. इसके साथ कंपनी ने कई और नए प्रोडक्ट भी पेश किए. लेकिन लॉन्च के बाद जो हुआ, उसने सबका ध्यान खींच लिया. नए iPhone को सर्च करने के बजाय लोग पुराने iPhone 17 को ज्यादा सर्च करने लगे.

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लोगों को उम्मीद थी कि iPhone 18 सीरीज आने के बाद iPhone 17 की कीमत कम हो जाएगी. अगर आप भी इसी उम्मीद में iPhone 17 खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपके लिए बुरी खबर है. Apple ने पुराने मॉडल की कीमत घटाने के बजाय बढ़ा दी है.

iPhone 17 की कीमत ₹82,900 थी. अब इसकी कीमत बढ़कर ₹99,900 हो गई है. यानी पुराने iPhone 17 के लिए अब कस्टमर को ₹17,000 ज्यादा खर्च करने होंगे.

iPhone 17 की कीमत क्यों बढ़ी?

नया iPhone लॉन्च होने के बाद आमतौर पर पुराने मॉडल की कीमत कम होने की उम्मीद रहती है. यही वजह है कि iPhone 18 Pro के लॉन्च के बाद लोगों ने iPhone 17 को सर्च करना शुरू किया. लेकिन Apple की नई कीमत देखकर कस्टमर हैरान रह गए.

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यही वजह है कि लॉन्च के बाद iPhone 17 को लेकर लोगों की सर्च तेजी से बढ़ी. लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर पुराने मॉडल की कीमत कम होने के बजाय बढ़ क्यों गई.

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सिर्फ iPhone 17 ही नहीं, इन मॉडल्स की कीमत भी बढ़ी

Apple ने सिर्फ iPhone 17 की कीमत में बदलाव नहीं किया है. कंपनी ने दूसरे मॉडल्स की कीमत भी बढ़ा दी है. iPhone 17e की कीमत ₹64,900 से बढ़कर ₹79,900 हो गई है. यानी इसकी कीमत में सीधे ₹15,000 का इजाफा हुआ है.

iPhone 16 की कीमत भी ₹79,900 से बढ़कर ₹89,900 हो गई है. यानी इस फोन के लिए अब ₹10,000 ज्यादा देने होंगे. वहीं iPhone Air की कीमत में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसकी कीमत पहले ₹1,19,900 थी, जो अब बढ़कर ₹1,49,900 हो गई है. यानी इसकी कीमत ₹30,000 बढ़ गई है.

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इस तरह नए iPhone के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल को सस्ता खरीदने की उम्मीद कर रहे कस्टमर को बड़ा झटका लगा है. नया फोन लॉन्च होने के बाद पुराने iPhone की कीमत कम होने के बजाय बढ़ना ही इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है.



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