सर्दियों में एयर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं? AC का ये मोड आएगा काम, बिजली बिल भी रहेगा कम

सर्दियों में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच घर की हवा को साफ रखना काफी जरूरी हो जाता है. ऐसे में कई लोग एयर प्यूरीफायर खरीदने के बारे में सोचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा AC भी हवा में मौजूद धूल के कुछ पार्टिकल्स को हटाने में मदद कर सकता है? इसके लिए आपको AC की कूलिंग चलाने की जरूरत नहीं है. बस एक खास मोड का इस्तेमाल करना होगा. इससे बिजली की खपत भी कम रह सकती है.

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AC के इस मोड का करें इस्तेमाल

आमतौर पर सर्दियों में लोग AC का इस्तेमाल बंद कर देते हैं. लेकिन अगर आपके AC में Fan Mode दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस मोड में AC का कंप्रेसर बंद रहता है और सिर्फ इनडोर फैन चलता है. इससे कमरे की हवा AC के फिल्टर से होकर गुजरती है.

AC का फिल्टर हवा में मौजूद धूल, बाल और बड़े पार्टिकल्स को रोक सकता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामान्य AC का फिल्टर छोटे पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स को हटाने के लिए नहीं बना होता. इसलिए इसे पूरी तरह एयर प्यूरीफायर का विकल्प नहीं माना जा सकता.

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बिजली का बिल भी रहेगा कम

AC के Fan Mode का एक फायदा यह है कि इसमें कूलिंग नहीं होती. ऐसे में बिजली की खपत सामान्य कूलिंग मोड के मुकाबले काफी कम हो सकती है.

उदाहरण के लिए, अगर AC का फैन करीब 60 वॉट बिजली इस्तेमाल करता है और आप इसे रोजाना 8 घंटे चलाते हैं, तो एक महीने में लगभग 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी. अगर बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है, तो खर्च करीब 101 रुपये होगा. हालांकि, असली खपत AC के मॉडल और उसकी सेटिंग पर निर्भर करेगी.

AC का फिल्टर साफ करना न भूलें

अगर आप सर्दियों में AC के Fan Mode का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले उसका फिल्टर जरूर साफ करें. फिल्टर पर धूल जमा होने से हवा का फ्लो कम हो सकता है. इसे साफ करके पूरी तरह सुखाने के बाद ही दोबारा लगाएं.

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क्या इससे पॉल्यूशन से बच सकते हैं?

यह समझना जरूरी है कि AC का सामान्य फिल्टर PM2.5 जैसे बेहद छोटे पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स को प्रभावी तरीके से नहीं हटा सकता. अगर आपके इलाके में पॉल्यूशन ज्यादा है, तो HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर बेहतर विकल्प हो सकता है.

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AC का Fan Mode कमरे की हवा में मौजूद कुछ धूल को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे एयर प्यूरीफायर का पूरा विकल्प समझना सही नहीं होगा.



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