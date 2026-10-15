पॉपुलर ब्राउजर के लिए सरकार की वॉर्निंग, सेफ्टी के लिए कर लें ये काम

भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-in) ने एक पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर के लिए जरूरी जानकारी शेयर की है. एजेंसी को गूगल क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप वर्जन में कुछ खतरनाक वल्नरेबिलिटी का पता चला है.

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साइबर हैकर्स इन वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके यूजर्स की सेंसटिव डिटेल्स को चोरी कर सकते हैं. सरकारी एजेंसी की वॉर्निंग ऐसे समय जारी की गई है, जब गूगल ने हाल ही में क्रोम सिक्योरिटी अपडेट को जारी किया है और 37 वल्नरेबिलिटीज का पता लगाया है. इसमें कई ब्राउजर को प्रभावित करने वाली खामियां नजर आई हैं.

CERT-in की तरफ से 14 अक्तूबर 2026 को जारी किए गए एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है. एडवाइजरी में लोगों से कहा है कि वे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लें.

गूगल क्रोम ब्राउजर का बहुत से लोग और कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और अभी भी जो लोग इफेक्टेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर सकते हैं.

हैकर्स उठा सकते हैं फायदा

CERT-in ने अपनी वॉर्निंग में बताया है कि वल्नरेबिलिटीज की वजह से हैकर्स फायदा उठा सकते हैं. इसकी मदद से वे सिस्टम और डिवाइस में मौजूद पर्सनल डिटेल्स आदि को भी चोरी कर सकते हैं.

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Linux: Chrome 155.0.8059.79 से पुराने वर्जन प्रभावित हैं.

Windows और macOS में Chrome 155.0.8059.79/.80 से पुराने वर्जन प्रभावित हैं.

सरकारी एजेंसी ने लोगों को सलाह दी

सरकारी एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि अपने पुराने क्रोम ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट कर लें. ऐसे में क्रोम ब्राउजर यूजर्स खुद को सेफ रख सकते हैं.

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CERT-In के मुताबिक, वल्नरेबिलिटी की वजह से सुरक्षा प्रभावित हुई है. इसकी वजह से क्रोम के कई कंपोनेंट्स पर असर पड़ा है. इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, जावा स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग और ब्राउजरके अन्य फंक्शन शामिल हैं.

गूगल क्रोम को कैसे अपडेट करें?

गूगल क्रोम ब्राउजर यूजर्स आसानी से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट को चेक कर सकते हैं. इसके लिए टॉप राइट पर तीन डॉट पर क्लिक करें. इसके बाद Help में जाएं. वहां About Google Chrome पर क्लिक करें. इसके बाद उपलब्ध अपडेट को चेक करें. अगर कोई अपडेट उपलब्ध है तो उसके साथ अपडेट कर लें. आने वाले दिनों में नया अपडेट सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा.

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