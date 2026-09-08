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Blinkit को पीछे छोड़ने की तैयारी में Flipkart Minutes? रिपोर्ट ने चौंकाया!

Flipkart Minutes अब Blinkit को टक्कर देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. 1,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स, बढ़ती ऑर्डर वैल्यू और स्मार्टफोन की खरीदारी से कंपनी को फास्ट कॉमर्स में बड़ा फायदा मिल रहा है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसकी मदद से लोग घर बैठे कोई भी सामान आसानी से मंगा सकते हैं. अब तो कई प्लेटफॉर्म 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचाने का दावा करते हैं. कस्टमर्स भी इस सर्विस को काफी पसंद कर रहे हैं.

फास्ट कॉमर्स में भी कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है. इसी बीच स्विस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी UBS की एक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट मिनट्स तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ मामलों में Blinkit के काफी करीब पहुंच चुका है. आइए जानते हैं कि Minutes को कहां से सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

जानिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है

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फास्ट कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है. फ्लिपकार्ट मिनट्स ने अब 1,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स का नेटवर्क तैयार कर लिया है. ये करीब 130 शहरों में फैले हुए हैं. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक सामान जल्दी पहुंचाना है.

इसके अलावा एवरेज ऑर्डर वैल्यू के मामले में भी मिनट्स, ब्लिंकिट के काफी करीब पहुंच चुका है. अगर स्मार्टफोन की खरीद को हटा दें तो फ्लिपकार्ट मिनट्स की एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीब 500 से 530 रुपये के बीच है. वहीं ब्लिंकिट की यह वैल्यू करीब 518 रुपये है.

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मोबाइल फोन से मिल रहा है ज्यादा फायदा

जब मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर्स की बात आती है तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है. इस कैटेगरी में Flipkart को पहले से काफी एक्सपीरियंस है. इसी वजह से स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी में मिनट्स को फायदा मिल रहा है.

पुराने स्टोर्स की परफॉर्मेंस और बेहतर

फ्लिपकार्ट मिनट्स के हर स्टोर पर रोज करीब 800 से 1,000 ऑर्डर्स मिल रहे हैं. वहीं पुराने और मैच्योर स्टोर्स में रोजाना करीब 1,200 से 1,500 ऑर्डर्स तक पहुंच रहे हैं. इससे पता चलता है कि फास्ट कॉमर्स ऐप्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है. करीब 60 फीसदी डिमांड मेट्रो शहरों से आती है. हालांकि अब छोटे शहरों में भी फास्ट कॉमर्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है.

यह भी पढ़ें: ₹550 करोड़ का पैकेज, Apple की कमान... फिर भी CEO का LinkedIn प्रोफाइल इतना खाली क्यों?

जानिए Flipkart Minutes का अगला कदम क्या होगा

फ्लिपकार्ट मिनट्स आने वाले समय में अपने डार्क स्टोर्स की संख्या और बढ़ा सकता है. कंपनी अगले साल के मिड तक करीब 1,000 और डार्क स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रही है. इससे उसकी बैकएंड कैपेसिटी और बढ़ सकती है. डार्क स्टोर्स बढ़ने से कंपनी ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकेगी और आने वाले समय में ज्यादा ऑर्डर्स को जल्दी डिलीवर कर पाएगी.

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