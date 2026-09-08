दिल्ली में 11 सितंबर को रहेगी स्कूलों की छुट्टी, जाने क्या है वजह  

दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बेहद अहम खबर सामने आई है. 11 सितंबर से ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला है जिसके चलते स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इसके मद्देनजर राजधानी में 11 सितंबर को सरकारी और निजी सारे स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, कॉलेज खुले रहने की संभावना जताई जा रही है.

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धीमी पड़ती है राजधानी

बता दें कि जब राजधानी में कोई बड़ा आयोजन होता है, तो शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है. ब्रिक्स समिट भी एक ऐसा ही मौका है. इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता दिल्ली पहुंचेंगे. इसके चलते सड़कों पर ट्रैफिर जाम लगते हैं. इतना ही नहीं इस दौरान सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं. इसे ही ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर को स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है.

क्या है स्कूल के लिए आदेश?

स्कूल को बंद करने का आदेश के केवल कुछ स्कूलों के लिए नहीं है. ये सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे. यहां तक कि शिक्षा निदेशालय के अपने ऑफिस, हेडक्वार्टर और इसके अधीन काम करने वाले जिला स्तर के कार्यालय भी इस दिन बंद रहेंगे.

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क्या खुले रहेंगे कॉलेज?

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में केवल सरकारी कार्यालयों और स्कूल बंद रहने के आदेश हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या कॉलेज खुले रहेंगे, तो इसे लेकर संभावना है कि कॉलेज खुले रहेंगे.

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