‘सोचा कॉकरोच उसे बचा लेंगे’, लव गिल का रिया अहीर पर तंज! गौसेवा करने पर NEET गर्ल ने उड़ाया था मजाक

NEET प्रोटेस्ट से वायरल हुईं रिया अहीर यादव का Bigg Boss के मंच पर सफर शुरू होते ही खत्म हो गया. जनता की वोटिंग में उन्हें पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल से हार मिली और रिया को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.
रिया के एविक्शन के बाद अब लव गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रिया पर जमकर तंज कसती नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं, दोनों के बीच पहले से चल रही सोशल मीडिया की खींचतान का भी जिक्र हुआ.
‘वो समझती थी कॉकरोच उसे बचा लेंगे’
वायरल क्लिप में बादशाह की पत्नी उनसे पूछती हैं कि पोल में उनके साथ जो दूसरी लड़की थी, उसका क्या हुआ? इस पर लव गिल जवाब देती हैं कि वह स्टेज से ही एविक्ट हो गईं. इसके बाद वह रिया पर तंज कसते हुए कहती हैं कि उसे शायद लगा था कि उसके ‘कॉकरोच’ उसे बचा लेंगे.
लव यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने रिया के सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया और कहा कि वह पहले उनके खिलाफ स्टोरीज डाल रही थीं. हालांकि ये बातचीत डिफर्ड लाइव का हिस्सा बताई जा रही हैं. एयर हुए एपिसोड में अभी तक दिखाया नहीं गया.
‘मुझे देहाती कह रही थी…’
लव के मुताबिक, रिया ने उन्हें ‘देहाती’ तक कहा था क्योंकि वह गौ सेवा करती हैं. लव ने दावा किया कि रिया ने एविक्शन से पहले एक ऐसी स्टोरी भी पोस्ट की थी, जिसमें वह अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थीं. लव ने तंज कसते हुए कहा कि अब शायद रिया रोने वाली स्टोरीज पोस्ट कर रही होंगी.
इसके बाद बातचीत में रिया के सब्सक्रिप्शन वाले सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर भी निशाना साधा गया. जवाब में कहा गया कि गौ सेवा करना उन लोगों से कहीं बेहतर है, जो अपना कंटेंट देखने के लिए लोगों से सब्सक्राइब करने को कहते हैं.
रिया के OUT होते ही सोशल मीडिया पर दो धड़े
रिया के एविक्शन के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ यूजर्स लव गिल के समर्थन में हैं और उनका कहना है कि रिया को जनता ने मौका दिया, लेकिन वह मुकाबला हार गईं.
वहीं रिया के सपोर्टर्स का कहना है कि जिस तरह मंच पर उनके साथ बातें की गईं, वह सही नहीं था. कई लोग रिया की वापसी की मांग भी कर रहे हैं और उन्हें Wild Card Entry दिए जाने की बात कर रहे हैं.
यानी बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले ही रिया के नाम पर सोशल मीडिया में जितना बवाल था, बाहर होने के बाद मामला उससे भी ज्यादा गरम होता दिख रहा है.
क्या वाकई होगी रिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया की कहानी यहीं खत्म हो गई है या वह दोबारा बिग बॉस के घर में एंट्री मारेंगी? सोशल मीडिया पर उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर खूब चर्चा है. इसकी वजह यह भी है कि शो के पिछले सीजन में ऐसा उदाहरण देखने को मिला था, जब प्रीमियर पर बाहर हुए कंटेस्टेंट की बाद में वाइल्ड कार्ड के जरिए वापसी हुई थी.
हालांकि रिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन जिस तरह उनके एविक्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी वापसी की मांग उठ रही है, उससे इतना जरूर साफ है कि रिया का बिग बॉस चैप्टर अभी दर्शकों के बीच पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.
रिया ने भी दिया फैंस को जवाब
इधर, एविक्शन के बाद रिया ने एक वीडियो पोस्ट कर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है. यानी एक तरफ लव गिल के तंज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा कर रही हैं.
अब देखना होगा कि ये सोशल मीडिया वॉर यहीं थमता है या फिर बिग बॉस के घर में रिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है.