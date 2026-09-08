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Quote of the Day: बर्बाद कर देती हैं इंसान की ये गलतियां, विदुर ने बताए असफलता के कारण

Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति की कुछ आदतें उसे असफलता और बर्बादी की ओर धकेल देती हैं. जानें महात्मा विदुर द्वारा बताई गई उन बुरी आदतों के बारे में जो जीवन को बर्बाद कर सकती हैं.

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Quote of the Day
Quote of the Day

Quote of the Day: महाभारत काल में महात्मा विदुर को उनकी नीतियों और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है . धृतराष्ट्र को दिए गए उनके उपदेश, जिन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे. विदुर नीति में जीवन जीने के कई गूढ़ रहस्यों, सफलता के सूत्रों और उन गलतियों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को सफलता से कोसों दूर कर देती हैं . 

महात्मा विदुर के अनुसार, इंसान की अपनी ही कुछ आदतें और व्यवहार उसकी बर्बादी और असफलता का सबसे बड़ा कारण बनते हैं . अगर समय रहते इन आदतों में सुधार न किया जाए, तो व्यक्ति का जीवन संकटों से घिर जाता है. आइए जानते हैं विदुर नीति के अनुसार वे कौन सी आदतें हैं जो असफलता की तरफ ले जाती हैं:

1. अत्यधिक अहंकार (Arrogance)
विदुर नीति के अनुसार, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है . जिस व्यक्ति के मन में अपनी विद्या, धन या पद का घमंड आ जाता है, उसका पतन निश्चित होता है. अहंकारी व्यक्ति न तो किसी की सलाह सुनता है और न ही अपनी गलतियों से सीखता है . यह आदत उसे समाज में अकेला कर देती है. ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे असफलता के गर्त में चला जाता है . 

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2. आलस्य और काम टालने की आदत (Procrastination)
आलस्य सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है . जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है (दीर्घकालिक आलस्य), वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता . महात्मा विदुर मानते हैं कि समय का सदुपयोग न करने वाले, हर बात में बहाने बनाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी मां लक्ष्मी और सफलता का वास नहीं होता . 

3. अनुचित और बुरी संगति (Bad Company)
कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है . विदुर नीति के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गलत राह पर चलने वाले, नकारात्मक या दुर्गुणों से घिरे लोगों के साथ रहता है, तो उसका पतन तय है . बुरी संगति अच्छे-भले इंसान के संस्कारों और भविष्य को बर्बाद कर देती है . इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं . 

4. अति लोभ और लालच (Greed)
लोभ इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है . जो व्यक्ति अपनी मेहनत के बजाय शॉर्टकट अपनाकर या दूसरों का हक मारकर धन कमाने की सोचता है, वह कुछ समय की सफलता के बाद बहुत बड़ी बर्बादी का सामना करता है . लालच व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को खत्म कर देता है, जिससे उसका सामाजिक और मानसिक पतन होने लगता है . 

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5. कड़वा और अनियंत्रित बोलना (Harsh Speech)
वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है . विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है, वह अपने जीवन में खुद ही शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता है . ऐसी आदत वाले व्यक्ति से लोग दूरी बना लेते हैं और संकट के समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचता . 

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