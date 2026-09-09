दिल्ली के सत्य निकेतन में लगे मोबाइल जैमर्स? दिल्ली पुलिस ने बताया सच

दक्षिण दिल्ली के मोती बाग के पास मौजूद सत्य निकेतन कॉलोनी में 6 सितंबर को एक इमारत हादसे का शिकार हो गई. हादसे के बाद से वहां पुलिस के आलाकमान अधिकारी और दिल्ली नगर निगम (MCD) एक्शन मोड पर हैं.

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एक अफवाह है कि रेस्क्यू वाली लोकेशन पर मोबाइल जैमर्स लगाए हैं, जो उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क को ब्लॉक करने का काम करते हैं. हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस ने सच का खुलासा किया है.

दिल्ली पुलिस ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके बताया है कि सत्य निकेतन रेस्क्यू लोकेशन पर कोई मोबाइल जैमर्स का इस्तेमाल नहीं किया है. पुलिस ने बताया है कि वहां पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से काम कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस, NDRF और फायर टीम मोबाइल से कॉर्डिनेट कर रही

दिल्ली पुलिस के पोस्ट के मुताबिक, पुलिस, NDRF और फायर टीम मोबाइल नेटवर्क के जरिए ही कॉर्डिनेट कर रहे हैं. साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है.

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दिल्ली पुलिस का पोस्ट

⚠️ FACT CHECK: Rumours of mobile jammers at the Satya Niketan rescue site are completely FALSE.



📱 Networks are fully operational.

📞 Delhi Police, NDRF, & Fire teams are coordinating seamlessly via mobile.

🎥 Media and citizens are broadcasting live from the site with no… — Delhi Police (@DelhiPolice) September 8, 2026

फर्जी जानकारी से दूर रहें

दिल्ली पुलिस के पोस्ट में कहा है कि फर्जी जानकारी और फेक न्यूज से दूर रहें. हमेशा सही जानकारी को ही सर्कुलेट करें.

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MCD ने कई इमारत को असुरक्षित बताया

सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद MCD ने कई इमारत को असुरक्षित और खतरनाक घोषित किया है. एक अधिकारी ने बताया है कि हादसे वाले इमारत से सटी हुई इमरातों को गिराने का काम शुरू कर दिया है. इमारतों को एक्सपर्ट की देखरेख में गिराया जाएगा.

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