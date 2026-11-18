मोबाइल गेम BGMI खेलने वालों के लिए एक नया सरप्राइज आने वाला है. इस बार गेम में सिर्फ नई बंदूकें और स्किन ही नहीं, बल्कि कॉमेडी का तड़का भी लगने वाला है. मशहूर कॉमेडियन और स्ट्रीमर समय रैना अब Battlegrounds Mobile India (BGMI) में एंट्री करने जा रहे हैं.

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KRAFTON इंडिया ने उनके साथ खास पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसके तहत गेम में समय रैना की थीम वाली बस, खास मिशन और कई नए रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे.

इस इवेंट की शुरुआत 9 दिसंबर 2026 से होगी और यह 18 जनवरी 2027 तक चलेगा. यानी गेमर्स के पास इन खास मिशन को पूरा करने और नए आइटम हासिल करने के लिए करीब 40 दिन होंगे.

BGMI में कहां मिलेगी Samay Raina की बस?

इस इवेंट का सबसे खास हिस्सा समय रैना की थीम वाली बस होगी. यह बस Erangel और Livik मैप पर 10 अलग-अलग जगहों पर दिखाई देगी. अच्छी बात यह है कि इसे खेलने के लिए आपको कोई अलग मोड डाउनलोड नहीं करना होगा.

यह बस Theme और Classic दोनों मोड में मिलेगी. इतना ही नहीं, Ranked और Unranked मैच खेलने वाले गेमर्स भी इसका हिस्सा बन सकेंगे. हालांकि, Erangel Subzero मैप में यह बस देखने को नहीं मिलेगी.

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पूरे करने होंगे 10 खास मिशन

बस मिलने के बाद गेमर्स को समय रैना की तरफ से खास मिशन दिए जाएंगे. इस दौरान छोटे-छोटे कॉमेडी एक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे गेमिंग का मजा और बढ़ जाएगा.

इस इवेंट में कुल 10 मिशन रखे गए हैं. लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है. गेमर्स अपनी मर्जी से कोई भी मिशन नहीं चुन सकेंगे. पहले एक मिशन पूरा करना होगा, उसके बाद ही अगला मिशन अनलॉक होगा.

हर मिशन पूरा करने पर गेमर्स को टोकन मिलेंगे. इन टोकन की मदद से इवेंट के रिवॉर्ड्स हासिल किए जा सकेंगे. सभी मिशन पूरे करने पर CRAZYY नाम का खास अचीवमेंट भी मिलेगा. कंपनी ने आखिर में एक सरप्राइज देने की बात भी कही है.

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मिलेंगे ये खास गेमिंग आइटम

समय रैना के इस इवेंट में कई नए कॉस्मेटिक आइटम भी जोड़े जाएंगे. इनमें Samay Raina Crazzy Set, Crazzy Siren Emote और स्पेशल वॉइस पैक शामिल हैं.

इसके अलावा Banana Man, Puppet Skin, Party Popper Backpack, Crazzy Parachute और DP-28 Gun Skin भी गेम में देखने को मिलेंगे.

हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कौन से आइटम मिशन पूरे करने पर मिलेंगे और किन्हें खरीदना पड़ेगा. इसकी जानकारी आने वाले दिनों में BGMI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी.

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कब आएगा BGMI 4.7 अपडेट?

BGMI का 4.7 अपडेट 18 नवंबर 2026 से रोलआउट होगा, जबकि समय रैना वाला खास इवेंट 9 दिसंबर से शुरू होगा. ऐसे में गेमर्स को इस कॉमेडी वाले इवेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

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