कुकू कोहली के निधन से दर्द में अजय देवगन, हुए इमोशनल, बोले- हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. बुधवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. कुकू कोहली के अंतमि संस्कार में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं. हमसफर का साथ छुटने पर अरुणा ईरानी फूट-फूटकर रोती दिखीं. इमोशनल पल में अजय देवगन ने भी फिल्ममेकर के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

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कुकू कोहली के लिए अजय देवगन का पोस्ट

अजय देवगन ने बुधवार को दिवंगत फिल्ममेकर कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 1991 की फिल्म "फूल और कांटे" से उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत कराई थी. अपनी पोस्ट में एक्टर ने कहा कि कुकू कोहली ने उनके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया.

कुकू कोहली को श्रद्धाजंलि देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुकू जी मेरे लिए उनमें से एक थे. मुझ पर जो भरोसा आपने किया, उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा. आप बहुत याद आएंगे, कुकू जी. ओम शांति. अजय देवगन की पोस्ट बता रही है कि वो कुकू कोहली से कितना जुड़ा हुए थे.

बता दें कि कुकू कोहली का असली नाम अवतार कोहली था. उन्होंने दिग्गज फिल्ममेकर राज कपूर और अन्य डायरेक्टर्स के तहत काम करने के बाद "फूल और कांटे" से अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू की शुरुआत की थी. "फूल और कांटे" से ही अजय देवगन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और खुद को एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया. फिल्म में अभिनेता ने दो चलती मोटरसाइकिलों के बीच स्प्लिट करके अपनी एंट्री की थी, जो आज भी यादगार मानी जाती है. इसके बाद फिल्ममेकर ने "कोहरम", "सुहाग", "हकीकत", "अनारी नंबर 1", "ये दिल आशिकाना" और "वो तेरा नाम था" जैसी फिल्में भी डायरेक्ट कीं.

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कुकू कोहली की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी रीटा कोहली से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बेटियां पूजा कोहली और करिश्मा कोहली है. उनकी दूसरी शादी अरुणा ईरानी से हुई. दोनों की कोई औलाद नहीं है.

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