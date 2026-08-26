जमीन को लेकर भिड़े दो पक्ष, JCB रोकने पहुंची महिला और... मारपीट का VIDEO वायरल

महाराष्ट्र के डोंबिवली में जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक झड़प में बदल गया है. मामला मानपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा-मानगांव इलाके का है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक बिल्डर बाउंसरों के साथ मौके पर पहुंचा और JCB के जरिए कुछ घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की.

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ग्रामीणों के मुताबिक, जब लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो मौके पर धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान छह लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की जांच कर रही है.

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इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वायरल फुटेज में कुछ लोग JCB के सामने खड़े होकर मशीन को रोकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोग JCB के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं. एक वीडियो में महिला भी कार्रवाई का विरोध करती दिखाई दे रही है.

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जमीन के दस्तावेजों को लेकर विवाद

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन के कागजात और मालिकाना हक को लेकर विवाद पहले से चल रहा था. इसके बावजूद बिल्डर कथित तौर पर बाउंसरों के साथ वहां पहुंचा और निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की. इसी दौरान ग्रामीणों और मौके पर मौजूद लोगों के बीच विवाद बढ़ गया.

ग्रामीणों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि बिना विवाद का समाधान हुए घरों पर JCB चलाने की कोशिश की गई. उनका कहना है कि कार्रवाई के विरोध में लोग मशीन के सामने आ गए. इसी दौरान हुई कथित मारपीट में कई लोग घायल हुए. घटना के वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

हालांकि, बिल्डर रामेश्वर गुप्ता ने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि संबंधित जमीन उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी थी. गुप्ता के मुताबिक, जमीन की जांच के दौरान वहां करीब 60 कमरे बने हुए पाए गए, जिन्हें लेकर भी अलग विवाद सामने आया.

देखें वीडियो...

बिल्डर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

रामेश्वर गुप्ता ने दावा किया कि इन कमरों को करीब आठ-आठ लाख रुपये में बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है. उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं और पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने जमीन पर अपने अधिकार और खरीद प्रक्रिया को कानूनी बताया है.

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दूसरी तरफ, स्थानीय लोग जमीन और वहां बने कमरों को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं. दोनों पक्षों के आरोपों के कारण विवाद और पेचीदा हो गया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के दस्तावेज क्या कहते हैं और मौके पर JCB कार्रवाई किस आधार पर शुरू की गई थी.

मानपाड़ा पुलिस कर रही जांच

घटना के बाद मानपाड़ा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की ओर से मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है. जांच के दौरान वायरल वीडियो, जमीन से जुड़े दस्तावेज और मौके पर मौजूद लोगों के बयान अहम माने जा रहे हैं.

फिलहाल, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि झड़प के दौरान किन लोगों के साथ मारपीट हुई और छह लोगों के घायल होने के दावे की वास्तविक स्थिति क्या है. जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही विवाद की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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