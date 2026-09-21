Apple Pay भारत आ रहा है! GPay और PhonePe को मिलेगी टक्कर? UPI पर सस्पेंस

Apple Pay आखिरकार भारत में आने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple अक्टूबर में भारत में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर सकता है. शुरुआत में Axis Bank के क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में जोड़ा जा सकता है. इसके बाद दूसरे बैंकों के कार्ड भी जोड़े जाएंगे.

और पढ़ें

Apple Pay अमेरिका में 2014 में शुरू हुआ था. लेकिन भारत में इसकी एंट्री होने में करीब 12 साल लग गए. अब कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है.

लेकिन भारत में Apple Pay की शुरुआत थोड़ी अलग हो सकती है. अभी सामने आई जानकारी के मुताबिक शुरुआत में इससे UPI पेमेंट नहीं किया जा सकेगा. यानी PhonePe या Google Pay की तरह QR कोड स्कैन करके पैसे भेजने के लिए Apple Pay का इस्तेमाल नहीं होगा.

Apple Pay से पेमेंट कैसे होगा?

Apple Pay का इस्तेमाल काफी आसान होगा. अगर आपके पास Apple Pay में जुड़ा हुआ कार्ड है और दुकान पर कॉन्टैक्टलेस कार्ड मशीन है, तो iPhone या Apple Watch को मशीन के पास ले जाना होगा.

यह भी पढ़ें: iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर क्यों नहीं चाहते Apple के बॉस? वजह जानिए

Advertisement

iPhone में Face ID या Touch ID से अपनी पहचान बताने के बाद पेमेंट हो जाएगा. इसके लिए हर बार कोई अलग पेमेंट ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. Apple Pay कार्ड की जानकारी को फोन में सुरक्षित तरीके से रखता है और पेमेंट के समय असली कार्ड नंबर शेयर नहीं करता.

यानी अभी जो काम आप अपने क्रेडिट कार्ड को मशीन पर टैप करके करते हैं, वही काम iPhone या Apple Watch से किया जा सकेगा.

शुरुआत में सिर्फ एक्सिस बैंक का कार्ड?

रिपोर्ट के मुताबिक Apple Pay की भारत में शुरुआत एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से हो सकती है. ऐपल की HDFC Bank और ICICI Bank के साथ भी बात चल रही है, लेकिन इन बैंकों के साथ अभी पेमेंट से जुड़ी शर्तों पर बात पूरी नहीं हुई है. एक्सिस बैंक के करीब 1.63 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड जुलाई तक चल रहे थे. इसलिए शुरुआत के लिए ऐपल को एक बड़ा कार्ड यूजर बेस मिल सकता है.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अक्टूबर में ऐपल पे शुरू होते ही हर बैंक का कार्ड इसमें जुड़ जाएगा. शुरुआत कुछ कार्ड और बैंकों तक ही रह सकती है.

UPI के बिना Apple Pay कितना काम आएगा?

यहीं भारत और बाकी देशों के बीच बड़ा फर्क दिखाई देता है. भारत में छोटी से छोटी पेमेंट के लिए लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं. चाय की दुकान हो या बड़ा स्टोर, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना आम बात है. अगस्त 2026 में UPI पर 24.5 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए. डिजिटल पेमेंट में UPI की हिस्सेदारी करीब 84 फीसदी बताई गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro के लिए गजब दीवानगी! दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु... रात से ही ऐपल स्टोर के बाहर लंबी कतारें

ऐसे में अगर ऐपल पे की शुरुआत सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होती है, तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उन iPhone यूजर्स के बीच होगा जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं.

मसलन, अगर किसी दुकान पर कार्ड मशीन लगी है तो iPhone से पेमेंट किया जा सकता है. लेकिन अगर दुकानदार ने सिर्फ QR कोड लगाया हुआ है, तो Apple Pay से उस QR कोड को स्कैन करके UPI पेमेंट करना शुरुआत में मुमकिन नहीं होगा.

UPI को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं

Apple Pay के भारत आने को लेकर हाल की रिपोर्ट्स में एक बात पर पूरी तरह सहमति नहीं है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से होगी और UPI का सपोर्ट शुरुआती लॉन्च में साफ तौर पर नहीं बताया गया है. वहीं Bloomberg के मार्क गुरमन की रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Apple Pay भारत में UPI सपोर्ट के साथ भी आ सकता है.

इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में Apple Pay के पहले दिन से UPI मिलेगा. Apple की तरफ से अभी लॉन्च की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

Advertisement

Apple Pay भारत में अभी क्यों आ रहा है?

ऐपल के लिए भारत अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बाजार है. देश में आईफोन की बिक्री बढ़ी है और ऐपल का प्रीमियम फोन बाजार में मजबूत पकड़ है. रॉयटर्स के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाजार में ऐपल की हिस्सेदारी 2022 के मुकाबले बढ़कर करीब 8 फीसदी हो गई है.

भारत में Apple Pay की देरी की एक वजह यहां के पेमेंट नियम भी रहे हैं. अब RBI ने कार्ड पेमेंट में Face ID और Touch ID जैसे बायोमेट्रिक तरीके से पहचान की अनुमति दी है. इससे Apple के लिए अपनी पेमेंट सर्विस शुरू करना आसान हुआ है.

क्या PhonePe और Google Pay की जगह लेगा Apple Pay?

अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा. PhonePe और Google Pay का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके जरिए सीधे UPI पेमेंट किया जा सकता है. भारत में इसकी आदत पहले से बन चुकी है.

ऐपल पे का शुरुआती मॉडल अगर क्रेडिट कार्ड पर रहता है, तो यह PhonePe और Google Pay जैसा नहीं होगा. यह ज्यादा सीधे तौर पर फोन से कार्ड पेमेंट करने का तरीका होगा. हां, अगर आगे Apple Pay में UPI भी जुड़ जाता है और iPhone से QR पेमेंट या टैप करके UPI पेमेंट की सुविधा मिलती है, तब तस्वीर बदल सकती है.

---- समाप्त ----