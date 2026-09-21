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जापान में 'डोजुआन' तूफान...भारत के मैच पर मंडराया संकट, प्रैक्टिस रद्द होने से बढ़ी कप्तान अय्यर की टेंशन

भारतीय टीम जापान के खिलाफ टी20 मैच खेलने के लिए तैयार है. लेकिन मुकाबले से ठीक पहले क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इस मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका जताई जा रही है.

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भारत-जापान मैच पर सामने आई बड़ी खबर. (PHOTO: AFP)
भारत-जापान मैच पर सामने आई बड़ी खबर. (PHOTO: AFP)

भारत और जापान के बीच होने वाले ऐतिहासिक टी20 मुकाबले से ठीक पहले कुदरत ने बड़ी रुकावट पैदा कर दी है. जापान के पूर्वी हिस्सों में तबाही मचा रहे खतरनाक 'डोजुआन' तूफान के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. 

खराब मौसम और भारी बारिश के कारण श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सोमवार को मैच से पहले अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी नहीं कर पाई. जापान में पिछले दो दिनों से चक्रवात डोजुआन का भयंकर असर देखने को मिल रहा है. 

तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने चेतावनी दी है कि तूफान टोक्यो महानगर क्षेत्र के करीब से गुजर रहा है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं.

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इस तूफान के कारण जापान में कम से कम 275 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. इतना ही नहीं टोक्यो और आसपास के इलाकों में कई रेल सेवाएं रोक दी गई हैं. दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम ट्रेड मेलों में से एक 'टोक्यो गेम शो' को भी समय से पहले बंद करना पड़ा. एशियन गेम्स के तहत होने वाले घुड़सवारी मुकाबलों को भी एहतियात के तौर पर मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है.

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भारतीय टीम को भी लगा झटका

भारत और जापान के बीच मंगलवार को टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबला खेला जाना है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न सुजुकी कप और आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से यह मैच बहुत अहम है.

लेकिन तूफान के चलते सोमवार को भारतीय टीम को मैदान से दूर रहना पड़ा. इसका मतलब साफ है कि खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों और पिच को ठीक से समझने का जो आखिरी मौका मिलना था, वह खत्म हो गया है.

क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?

मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान के लोगों की मेहमाननवाजी और वहां के माहौल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत मददगार और अच्छे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम के लिए वहां की परिस्थितियों और विकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन टीम इस मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार है. 

कागजों पर भले ही टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत का पलड़ा भारी हो और जापान की टीम रैंकिंग में काफी पीछे हो, लेकिन इस समय सारा ध्यान मौसम के मिजाज पर टिका है. 
 

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