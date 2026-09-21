जापान में 'डोजुआन' तूफान...भारत के मैच पर मंडराया संकट, प्रैक्टिस रद्द होने से बढ़ी कप्तान अय्यर की टेंशन

भारत और जापान के बीच होने वाले ऐतिहासिक टी20 मुकाबले से ठीक पहले कुदरत ने बड़ी रुकावट पैदा कर दी है. जापान के पूर्वी हिस्सों में तबाही मचा रहे खतरनाक 'डोजुआन' तूफान के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है.

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खराब मौसम और भारी बारिश के कारण श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सोमवार को मैच से पहले अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी नहीं कर पाई. जापान में पिछले दो दिनों से चक्रवात डोजुआन का भयंकर असर देखने को मिल रहा है.

तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने चेतावनी दी है कि तूफान टोक्यो महानगर क्षेत्र के करीब से गुजर रहा है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं.

इस तूफान के कारण जापान में कम से कम 275 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. इतना ही नहीं टोक्यो और आसपास के इलाकों में कई रेल सेवाएं रोक दी गई हैं. दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम ट्रेड मेलों में से एक 'टोक्यो गेम शो' को भी समय से पहले बंद करना पड़ा. एशियन गेम्स के तहत होने वाले घुड़सवारी मुकाबलों को भी एहतियात के तौर पर मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है.

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भारतीय टीम को भी लगा झटका

भारत और जापान के बीच मंगलवार को टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबला खेला जाना है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न सुजुकी कप और आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से यह मैच बहुत अहम है.

लेकिन तूफान के चलते सोमवार को भारतीय टीम को मैदान से दूर रहना पड़ा. इसका मतलब साफ है कि खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों और पिच को ठीक से समझने का जो आखिरी मौका मिलना था, वह खत्म हो गया है.

🗣️ 𝗜𝘁'𝘀 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝘁𝗵𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝘀



🎥 #TeamIndia have arrived in Japan and Captain Shreyas Iyer @ShreyasIyer15 is looking forward to the historic one-off T20I 🇮🇳🤝🇯🇵@CricketJapan pic.twitter.com/PZUo9kiCQ9 — BCCI (@BCCI) September 21, 2026

क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?

मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान के लोगों की मेहमाननवाजी और वहां के माहौल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत मददगार और अच्छे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम के लिए वहां की परिस्थितियों और विकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन टीम इस मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार है.

Touchdown Tokyo 🛬



All smiles as #TeamIndia has arrived for their historic one-off T20I against Japan and the #AsianGames 2026 campaign 🙌 pic.twitter.com/GfoJBVVknY — BCCI (@BCCI) September 21, 2026

कागजों पर भले ही टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत का पलड़ा भारी हो और जापान की टीम रैंकिंग में काफी पीछे हो, लेकिन इस समय सारा ध्यान मौसम के मिजाज पर टिका है.



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