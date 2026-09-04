लॉन्चिंग को तैयार है iPhone 18 Pro, इतनी होगी शुरुआती कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Apple 9 सितंबर को एक इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कंपनी iPhone 18 Pro सीरीज और iPhone Fold Ultra को लॉन्च करेगे. यह कंपनी की लेटेस्ट और पावरफुल सीरीज है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि यह सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट, बेहतर कैमरा सेटअप मिलेगा.

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Apple iPhone 18 Pro को लेकर पहले ही कई बार रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है कि प्रोडक्शन लागत में इजाफा होने की वजह से कीमत में इजाफा होगा. ऐसे में इस बार कंपनी iPhone 18 Pro की कीमत में इजाफा कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro की कीमत iPhone 17 Pro की तुलना में ज्यादा हो सकती है. iPhone 17 Pro (256GB) को 1,34,900 रुपये में लॉन्च किया था और अब iPhone 18 Pro की कीमत 1.40 लाख रुपये होगी. वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये तक हो सकती है.

iPhone Fold Ultra भी होगा लॉन्च

Apple पहली बार अपना फोल्ड हैंडसेट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम iPhone Ultra या iPhone Fold Ultra हो सकता है. आने वाले दिनों में कंपनी इसको ऑफिशियली लॉन्च करेगी. यह पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड हैंडसेट में लॉन्च होगा, जिसमें Samsung Galaxy Z Fold 8 लॉन्च हो चुका है.

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Apple iPhone 18 Pro का डिजाइन

Apple iPhone 18 Pro के डिजाइन की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि यह काफी कुछ iPhone 17 Pro के जैसा होगा. कंपनी इसमें एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करेगी. हालांकि डाइनैमिक आइलैंड को छोटा किया जा सकता है. डिजाइन में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैमरा सेंसर और डिस्प्ले आदि को अपग्रेड किया जाएगा.

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Apple iPhone 18 Pro का कैमरा

Apple iPhone 18 Pro को लेकर रिपोर्ट्स में सामने आई थीं, जिसमें दावा किया था कि कंपनी वेरिएबल अपर्चर मेन कैमरा को लेकर टेस्टिंग कर रही है. जहां सेंसर खुद फिजिकली एडजेस्ट कर सकेगा. ऐसे में फोटोग्राफी को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे.

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Apple iPhone 18 Pro का चिपसेट

Apple iPhone 18 Pro में कंपनी का न्यू और पावरफुल चिपसेट A20 Pro (2nm) का यूज किया जाएगा. लीक्स में बताया है कि यह पुराने वर्जन की तुलना में 18 परसेंट ज्यादा फास्ट और 30 परसेंट ज्यादा पावर सेविंग साबित होगा.

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