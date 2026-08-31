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Tim Cook का Apple सीईओ के तौर पर आखिरी दिन, अब शुरू होगा नया दौर

Apple में 15 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है. Tim Cook CEO की कुर्सी छोड़ रहे हैं और अब कंपनी की कमान John Ternus संभालेंगे. जानिए कौन हैं नए CEO और Apple के सामने क्या होंगी बड़ी चुनौतियां.

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Apple के लिए आज का दिन काफी खास है. Tim Cook का ऐपल सीईओ के तौर पर आखिरी दिन है. करीब 15 साल तक ऐपल की कमान संभालने के बाद अब टिम कुक सीईओ की कुर्सी छोड़ रहे हैं. इसके बाद ऐपल की जिम्मेदारी John Ternus के हाथ में होगी. हालांकि, टिम कुक कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे. आइए जानते हैं डिटेल में.

15 साल तक ऐपल को संभाला

टिम कुक ने अगस्त 2011 में ऐपल के सीईओ का पद संभाला था. उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी को आगे ले जाने की थी. लोगों के मन में सवाल था कि स्टीव जॉब्स के बाद ऐपल को कौन संभाल पाएगा.

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टिम कुक ने इस जिम्मेदारी को संभाला और करीब 15 साल तक कंपनी की कमान अपने हाथ में रखी. उनके कार्यकाल में ऐपल का बिजनेस काफी बड़ा हुआ और कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर फोकस किया.

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कंपनी कई नए प्रोडक्ट लेकर आई

टिम कुक के सीईओ रहते ऐपल ने कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए. इनमें Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. इसके अलावा ऐपल ने अपनी सर्विसेज को भी काफी आगे बढ़ाया.

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Apple Music, Apple TV+, iCloud और दूसरी सर्विसेज कंपनी के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनीं. यानी टिम कुक के दौर में कंपनी ने सिर्फ iPhone पर निर्भर रहने के बजाय अपने बिजनेस को दूसरी जगहों पर भी फैलाया.

जानिए ऐपल को कौन संभालेगा?

टिम कुक के बाद जॉन टर्नस ऐपल के नए सीईओ होंगे. वह अभी कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं.
टर्नस काफी लंबे समय से ऐपल के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने साल 2001 में कंपनी जॉइन की थी. यानी नए सीईओ के लिए ऐपल कोई नई जगह नहीं है. वह कंपनी के प्रोडक्ट्स और काम करने के तरीके को काफी अच्छे से जानते और समझते हैं.

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क्या टिम कुक कंपनी छोड़ देंगे?

यहां एक जरूरी बात है. टिम कुक सीईओ का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐपल को पूरी तरह छोड़कर नहीं जा रहे हैं.
1 सितंबर से वह ऐपल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे. यानी कंपनी में उनकी भूमिका बनी रहेगी. वह कुछ जरूरी मामलों में ऐपल की मदद करते रहेंगे और कंपनी की तरफ से कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाल सकते हैं.

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नए सीईओ के सामने बड़ी चुनौती

अब जॉन टर्नस के सामने ऐपल को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. खासकर AI के मामले में ऐपल को दूसरी बड़ी टेक कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में ऐपल की AI स्ट्रेटेजी नए सीईओ के लिए बड़ा काम हो सकती है. इसके अलावा iPhone के बाद नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को लेकर भी कंपनी को बड़े फैसले लेने होंगे.

अब देखने वाली बात ये होगी कि टिम कुक के 15 साल के दौर के बाद जॉन टर्नस ऐपल को किस दिशा में लेकर जाते हैं. उनके सीईओ बनते ही कंपनी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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