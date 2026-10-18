पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें ये हीटर रॉड, नहीं जलेगी प्लास्टिक की बाल्टी

सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर पानी गर्म करने के लिए हीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं. इसकी मदद से पानी गर्म करना काफी आसान हो जाता है. लेकिन कई हीटर रॉड में बाल्टी पर लगाने के लिए सही स्टैंड नहीं होता. इसकी वजह से रॉड बाल्टी में ठीक से नहीं टिकती और बाल्टी के गिरने का खतरा रहता है. इतना ही नहीं, सेफ्टी फीचर्स की कमी के कारण कई बार लोगों को करंट लगने का खतरा भी रहता है.

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लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हीटर रॉड के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सेफ्टी के लिए कई फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें क्या खास है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

1500W की पावर से गर्म होगा पानी

HAVELLS ZELLA हीटर रॉड की पावर 1500 वॉट है. इसमें कॉपर ट्यूब और हेयरपिन ट्यूबलर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इसका हीटिंग एलिमेंट पानी को गर्म करने में मदद करता है. इसमें निकल प्लेटिंग भी दी गई है, जिससे जंग लगने की समस्या को कम करने में मदद मिलती है.

वहीं, बाजार में मिलने वाली कुछ सस्ती हीटर रॉड में जंग लगने और पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. अगर हीटर रॉड सही तरीके से काम नहीं करती, तो पानी गर्म करने में ज्यादा समय लग सकता है.

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Photo: Flipkart

सेफ्टी के लिए मिलते हैं ये फीचर्स

इस हीटर रॉड में शॉक-प्रूफ डिजाइन और टच प्रोटेक्शन कवर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें स्मार्ट स्विच और हीटिंग इंडिकेटर भी मिलता है. इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक कट-ऑफ और टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है.

ऑटो कट-ऑफ फीचर काफी काम का है. यह फीचर होने का मतलब यह नहीं है कि रॉड को चालू छोड़कर कहीं चले जाएं. पानी गर्म होने पर बिजली का स्विच बंद करना जरूरी है. इस्तेमाल के दौरान हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए.

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बाल्टी पर लगाने में होगी आसानी

इस हीटर रॉड की एक खास बात इसका डिजाइन है. इसमें हुक दिया गया है, जिसकी मदद से इसे बाल्टी के किनारे पर लगाया जा सकता है. इससे रॉड को सही जगह पर टिकाने में मदद मिलती है.

इसमें दिया गया कवर हीटिंग एलिमेंट को ढकने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. प्लास्टिक की बाल्टी के पूरी तरह सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती. इसलिए इस्तेमाल से पहले प्रोडक्ट के निर्देश जरूर पढ़ें और रॉड को बाल्टी के किनारे पर मजबूती से लगाएं.

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ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले एक मजबूत बाल्टी में जरूरत के हिसाब से पानी भरें. इसके बाद हीटर रॉड को उसके हुक की मदद से बाल्टी में सही तरीके से लगाएं. ध्यान रखें कि हीटिंग एलिमेंट पानी में डूबा हो और प्लग, तार व इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पानी से दूर रहें.

इसके बाद ही बिजली का कनेक्शन चालू करें. पानी गर्म होने पर सबसे पहले स्विच बंद करें और प्लग निकालें. बिजली का कनेक्शन पूरी तरह हटाने के बाद ही रॉड को पानी से बाहर निकालें.

ध्यान रखें कि चालू हीटर रॉड को कभी न छुएं और पानी में हाथ न डालें. बच्चों को भी इससे दूर रखें. शॉक-प्रूफ फीचर होने के बावजूद इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए. हमेशा कंपनी के मैनुअल में दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.



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