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US ओपन का सबसे बड़ा उलटफेर, डिफेंडिंग चैम्प‍ियन कार्लोस अल्कारेज हुए बाहर... बेन शेल्टन ने किया श‍िकार

अमेर‍िकी ओपन (US Open 2026) में बड़ा उलटफेर हुआ है. डिफेंडिंग चैम्प‍ियन कार्लोस अल्कारेज को क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन ने पांच सेट के रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. मुकाबला 4 घंटे 28 मिनट चला . शेल्टन ने निर्णायक सुपर टाईब्रेक 10-7 से जीतकर करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

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अल्कारेज का US Open खिताब बचाने का सपना टूटा (Photo: AFP)
अल्कारेज का US Open खिताब बचाने का सपना टूटा (Photo: AFP)

यूएस ओपन की वो रात, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. घड़ी में 3 बजकर 33 मिनट हो चुके थे. सामने थे दो धुरंधर- एक तरफ मौजूदा यूएस ओपन चैम्पियन कार्लोस अल्कारेज, दूसरी तरफ अमेरिकी स्टार बेन शेल्टन. पांच सेट की थकाऊ जंग अपने चरम पर थी और अब बस एक आखिरी वार बाकी था.

शेल्टन ने मौका मिलते ही ऐसी सर्विस दागी, जिसकी रफ्तार थी 146 मील प्रति घंटा यानी करीब 235 किमी/घंटा. अल्कारेज के पास इसे लौटाने का कोई मौका नहीं था.

और इसी के साथ शेल्टन ने इतिहास रच दिया

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शेल्टन ने अल्कारेज को 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) से हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली. मुकाबला चला 4 घंटे 28 मिनट और खत्म हुआ बुधवार तड़के 3:33 बजे. यह यूएस ओपन इतिहास का सबसे देर से खत्म होने वाला मैच बन गया.

अल्कारेज की 18 मैचों की जीत का सिलसिला टूटा ...

दूसरी वरीयता प्राप्त अल्कारेज को इस हार के साथ बड़ा झटका लगा. ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में उनकी 18 मैचों की लगातार जीत का सिलसिला टूट गया.

करीब साढ़े चार घंटे तक कोर्ट पर जूझने के बाद भी अल्कारेज ने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा, 'मैं निराश हूं कि जीत नहीं मिली, लेकिन जिस तरह मैंने संघर्ष किया, उस पर मुझे गर्व है. मैं शारीरिक रूप से बहुत थक चुका था, फिर भी खुद को आगे धकेलने का रास्ता निकाला.'

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और इस मुकाबले में उन्होंने वाकई हर हद पार की. वह चोट से वापसी के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे. यहां तक कि पांचवें सेट से पहले उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें उल्टी तक हुई, लेकिन कोर्ट पर लौटकर उन्होंने लड़ाई जारी रखी.

टाईब्रेकर में भी नहीं टूटा शेल्टन का हौसला

फाइनल सेट का टाईब्रेकर मुकाबले की असली कहानी बन गया. अल्कारेज ने लगातार चार अंक जीतकर 5-3 की बढ़त बना ली. ऐसा लगा कि अब बाजी फिर स्पेनिश स्टार के हाथ में जा रही है.

... लेकिन शेल्टन ने हार मानने से इनकार कर दिया

140 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली उनकी सर्विस ने अल्कारेज पर लगातार दबाव बनाए रखा. कुछ गलतियां अल्कारेज से भी हुईं और अमेरिकी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए टाईब्रेकर 10-7 से अपने नाम कर लिया.

आखिरी वार वही था- 146 MPH की सर्विस.  अल्कारेज देखते रह गए और शेल्टन सेमीफाइनल में पहुंच गए.

आधी रात के बाद भी खाली नहीं हुआ स्टेडियम

इतनी रात हो चुकी थी, लेकिन आर्थर ऐश स्टेडियम में दर्शकों का जुनून कम नहीं हुआ. हजारों फैन्स मुकाबले के अंत तक डटे रहे. स्टेडियम का करीब एक-तिहाई हिस्सा आखिरी गेंद तक भरा रहा.

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अल्कारेज जैसे लोकप्रिय खिलाड़ी के खिलाफ भी घरेलू दर्शकों का पूरा समर्थन शेल्टन को मिला. स्टैंड्स से लगातार 'USA! USA!' और शेल्टन के नाम के नारे गूंजते रहे.

शेल्टन ने कहा, 'यह अविश्वसनीय है. मैं हमेशा कहता हूं कि यह दुनिया का सबसे शानदार स्पोर्ट्स सिटी और यह दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम है.'

फिर उन्होंने मजाक में कहा कि उम्मीद है उनकी बहन और सबसे अच्छे दोस्त को सुबह 6 बजे काम पर नहीं जाना होगा!

शेल्टन के सामने अब एक और अमेरिकी चुनौती

सेमीफाइनल में शेल्टन की भिड़ंत अब अपने ही देश के फ्रांसेस टियाफो से होगी. टियाफो ने भी पांच सेट की जबरदस्त लड़ाई में एलेक्स मिकेलसन को 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) से हराया.

टियाफो तीसरी बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. इससे पहले वह 2022 में अंतिम चार में पहुंचे थे, जहां उन्हें अल्कारेज ने हराया था. यानी इस बार कहानी बदल चुकी है.

अल्कारेज बाहर हैं और दो अमेरिकी खिलाड़ी फाइनल की दौड़ में आमने-सामने हैं. इसका मतलब साफ है- यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इस बार अमेरिका का एक खिलाड़ी जरूर होगा.

अमेरिका को पुरुषों के किसी ग्रैंड स्लैम खिताब का इंतजार 2003 से है, जब एंडी रॉडिक ने इसी यूएस ओपन में ट्रॉफी उठाई थी.

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अल्कारेज का सफर खत्म, लेकिन सिर ऊंचा

अल्कारेज के लिए यह हार भले ही कड़वी हो, लेकिन वह इसे सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं और सिर ऊंचा करके जा रहा हूं. मैं जीतना चाहता था, लेकिन हमारा लक्ष्य टूर्नामेंट में मैच खेलना और स्वस्थ रहना भी था.'

उनका अगला यूएस ओपन खिताब अब इंतजार करेगा. फिलहाल, न्यूयॉर्क की उस ऐतिहासिक रात में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है- बेन शेल्टन.

 

 

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