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How to Make Atta Halwa: गाजर-सूजी छोड़िए, घर में रखे आटे से बनाएं दानेदार और रसीला हलवा, बनाना है बेहद आसान

How to Make Atta Halwa: अक्सर ऐसा होता है जब खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है. अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग खाने के बाद मीेठे की फरमाइश करते हैं तो यहां हम आपको आटे का टेस्टी हलवा बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं आटे का हलवा (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं आटे का हलवा (Photo: ITG)

जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो और घर में ज्यादा सामान न हो, तो गेहूं के आटे से बना हलवा सबसे बेहतरीन और झटपट बनने वाला विकल्प है. गुरुद्वारे के प्रसिद्ध कड़ा प्रसाद की तरह ही यह हलवा खाने में बेहद स्वादिष्ट, रसीला और पोषण से भरपूर होता है.

अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आटे का हलवा बनाते समय उसमें गुठलियां पड़ जाती हैं या वह चिपचिपा बन जाता है. लेकिन सही नाप और थोड़ी सी आसान ट्रिक्स का ध्यान रखा जाए, तो घर में रखे सिंपल आटे से भी एकदम दानेदार, खुशबूदार और मुंह में घुल जाने वाला हलवा आसानी से तैयार किया जा सकता है.

दानेदार आटे का हलवा रेसिपी

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सामग्री (सही नाप - 1:1:1 का अनुपात):

गेहूं का आटा - 1 कप

देसी घी - 1 कप

चीनी - 1 कप

पानी - 3 कप

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता - 2 बड़े चम्मच

बनाने की विधि:

पानी और चीनी का घोल बनाएं: एक बर्तन में 3 कप पानी और 1 कप चीनी मिलाकर गैस पर रखें. इसे उबालना नहीं है, बस चीनी के पूरी तरह पानी में घुलने तक गरम करें. फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दें.

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ड्राई फ्रूट्स भूनें: एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी गरम करें और उसमें कटे हुए काजू-बादाम को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर अलग निकाल लें.

आटा भूनें: अब उसी कढ़ाई में बचा हुआ सारा देसी घी (लगभग 1 कप) डालें. घी पिघलने पर इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालें और धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें.

रंग और दाना आने दें: आटे को तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग गहरा सुनहरा न हो जाए और उससे सौंधी खुशबू न आने लगे. जब आटा घी छोड़ने लगे और हल्का दानेदार दिखने लगे, तब समझें कि आटा सही भुना है.

पानी मिलाएं: अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और चीनी-पानी का तैयार गुनगुना घोल धीरे-धीरे आटे में डालते जाएं और दूसरे हाथ से कड़छी से लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें.

पकाएं: हलवे को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि आटा सारा पानी सोख न ले और हलवा कढ़ाई के किनारों को छोड़ने न लगे.

गार्निश करें: ऊपर से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और एक छोटा चम्मच देसी घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आपका गरमा-गरम, दानेदार और रसीला आटे का हलवा परोसने के लिए तैयार है.

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