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Kal Ka Rashifal 10 September 2026: गुरुवार के दिन ये 5 राशियां हासिल करेंगी प्रमोशन, जानें सभी राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 10 September 2026: निजी संवाद में उतावली दिखाने से बचें और भौतिक सुविधाओं पर ध्यान दें. सहकारिता से कार्य करेंगे और विरोधी पीछे हटेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी.

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जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)
जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)

मेष राशि: घर में रहेगा खुशनुमा माहौल, कला-कौशल पर रहेगा जोर
मेष राशि के जातकों के घर में करीबियों के साथ आनंद का माहौल रहेगा. आसपास सुखद वातावरण बना रहेगा और मित्रों के साथ परामर्श बढ़ेगा.

निजी रिश्ते संवरेंगे और कला कौशल पर विशेष जोर रहेगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त होगी और आवश्यक लक्ष्य पूरे होंगे. उद्योग-व्यापार में विश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): केशरिया

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. कला-कौशल बढ़ाएं.

वृष राशि: पारिवारिक बातों को न करें अनदेखा, सजगता से बढ़ें आगे
वृष राशि के जातकों को घर-परिवार में छोटी बातों को अनदेखा करना चाहिए. निजी संवाद में उतावली दिखाने से बचें और भौतिक सुविधाओं पर ध्यान दें.

अनुभवियों से सीख-सलाह लेकर सजगता से आगे बढ़ें. वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे और आत्मविश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 6

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शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. आदरभाव बढ़ाएं.

मिथुन राशि: संवाद में बनी रहेगी बेहतर स्थिति, कारोबार में बढ़ेगा विस्तार
मिथुन राशि के जातक चर्चा और संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास दिखेगा और कारोबारी विस्तार के प्रयास सफल होंगे.

सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और सूचनाओं का आदान-प्रदान बना रहेगा. भाई-बंधुओं से जुड़ाव बढ़ेगा और सामाजिक मामले अनुकूल बने रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

कर्क राशि: वित्तीय परिणामों में आएगा सुधार, बचत पर रहेगा पूरा जोर
कर्क राशि के जातकों के वित्तीय परिणाम बेहतर बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन उच्च रहेगा और करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा.

घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है. संपत्ति से जुड़े विषयों में सक्रियता आएगी और लेन-देन में तेजी रहेगी. आर्थिक मजबूती का पूरा लाभ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 3

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शुभ रंग (Lucky Color): भगवा

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

सिंह राशि: प्रभावपूर्ण बनी रहेगी स्थिति, आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे जातक
सिंह राशि के जातक सभी मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा और लेन-देन में स्थितियां सुधरेंगी.

शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और अवरोधों में कमी आएगी. कार्ययोजनाएं गति पकड़ेंगी. आप आधुनिक विषयों से जुड़ेंगे और सुखद समय का लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 3

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. बड़ा सोचें.

कन्या राशि: बजट पर रखें पूरा ध्यान, जल्दबाजी में न करें निवेश
कन्या राशि के जातकों के आर्थिक खर्च की अधिकता बजट पर दबाव बना सकती है. लेन-देन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

करियर और व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी. विदेशी मामलों में हलचल बढ़ सकती है. निवेश से जुड़े विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं और नियमों का पालन करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 5

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शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. बड़बोले न बनें.

तुला राशि: पेशेवर उम्मीदों पर उतरेंगे खरे, वाणिज्यिक अवसरों का उठाएं लाभ
तुला राशि के जातक पेशेवर उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी और वाणिज्यिक अवसरों का लाभ मिलेगा.

कारोबारी उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. परिजनों से भेंट होगी और प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता और सहजता बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद चंदन

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. पहल बनाए रहें.

वृश्चिक राशि: पद और प्रभाव में होगी वृद्धि, अधिकारियों का मिलेगा समर्थन
वृश्चिक राशि के जातकों का ध्यान कारोबारी लाभ पर केंद्रित रहेगा. व्यावसायिक प्रबंधन में आप असरदार रहेंगे और पद-प्रभाव में वृद्धि होगी.

अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लक्ष्य के प्रति समर्पण बना रहेगा. सहकारिता से कार्य करेंगे और विरोधी पीछे हटेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल रेड

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कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. साधना बढ़ाएं.

धनु राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, धर्म-आस्था को मिलेगी मजबूती
धनु राशि के जातकों को भाग्य से चहुंओर शुभता प्राप्त होगी. मित्रों के साथ सहज संवाद बना रहेगा और संबंधियों से तालमेल सुधरेगा.

योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से होगा. प्रशिक्षण पर जोर रहेगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी. आस्था और विश्वास को बल मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, और 3

शुभ रंग (Lucky Color): हल्दी के समान

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

मकर राशि: लेन-देन में बरतें सावधानी, परिजनों की लें सीख-सलाह
मकर राशि के जातकों को वित्तीय लेन-देन में भूलचूक से बचना होगा. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई संवाद न करें.

परिवार में सुख-सौख्य रहेगा और परिजनों का समर्थन मिलेगा. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें और जिम्मेदार लोगों के प्रति विश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ के समान

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कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

कुंभ राशि: साझेदारी में आएगा सुधार, दांपत्य जीवन रहेगा खुशहाल
कुंभ राशि के जातक साझा संवाद को प्रमुखता देंगे और उद्योग-व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम और विश्वास से निजी रिश्ते मजबूत होंगे.

मित्रों के साथ समय बिताएंगे और करियर-व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. सुखद सूचनाएं मिलेंगी और साझेदारी के काम सुधरेंगे. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. व्रत बढ़ाएं.

मीन राशि: सौदेबाजी में रखें स्पष्टता, स्मार्ट वर्किंग से संवरेंगे काम
मीन राशि के जातकों को दूसरों के साथ सौदेबाजी में स्पष्टता रखनी होगी. विरोधियों से सतर्क रहें और निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं.

परिश्रम से परिणाम हासिल होंगे. बाहरी लोगों पर कम भरोसा करें और तार्किकता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग से कामकाज में अपेक्षित सुधार देखने को मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

कल का उपाय (kal ke upay): देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. व्यर्थ चर्चा से बचें.

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