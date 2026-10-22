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अनाहत सिंह का बड़ा धमाका, 8 बार की विश्व चैम्पियन को 30 मिनट में दी शिकस्त

अनाहत सिंह ने सिलिकॉन वैली ओपन में मिस्र की आठ बार की विश्व चैम्पियन नूर अल शेरबिनी को 11-8, 11-8, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. यह दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ अनाहत के करियर की सबसे बड़ी जीत है.

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18 साल की अनाहत का कमाल. (Photo@PSASquashTour)
18 साल की अनाहत का कमाल. (Photo@PSASquashTour)

भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ा उलटफेर करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. 18 साल की अनाहत ने अमेरिका में खेले जा रहे सिलिकॉन वैली ओपन में मिस्र की आठ बार की विश्व चैम्पियन नूर अल शेरबिनी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी अनाहत ने तीसरी रैंकिंग वाली शेरबिनी को महज 30 मिनट में शिकस्त दी.

दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी को हराया

एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली अनाहत ने टूर्नामेंट के दूसरे दौर में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त शेरबिनी को 11-8, 11-8, 11-7 से हराया. तीनों गेम में भारतीय खिलाड़ी ने दबाव के बीच अपना संयम बनाए रखा और मिस्र की दिग्गज खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया.

शेरबिनी आठ बार की विश्व चैंपियन हैं और विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. ऐसे में उनके खिलाफ अनाहत की यह जीत भारतीय स्क्वाश के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस मुकाबले में सीधे गेम में जीत दर्ज करके अनाहत ने अपनी प्रतिभा और बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करने की क्षमता का परिचय दिया.

करियर की सबसे बड़ी जीत

अनाहत के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली अनुभवी खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है. 18 साल की भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं. एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद अब सिलिकॉन वैली ओपन में उनका प्रदर्शन चर्चा में है.

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यह मुकाबला अमेरिका के रेडवुड सिटी में आयोजित 1,43,500 डॉलर की इनामी राशि वाले पीएसए गोल्ड टूर्नामेंट का हिस्सा है. इस प्रतियोगिता में दुनिया की कई शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं.

अब सलमा हनी से होगी टक्कर

क्वार्टर फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की सलमा हनी से होगा, जो विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर हैं. शेरबिनी के खिलाफ शानदार जीत से अनाहत का आत्मविश्वास बढ़ा होगा. अब उनकी नजरें क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होंगी.

शेरबिनी जैसी दिग्गज खिलाड़ी को हराने के बाद अनाहत के पास इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का अच्छा मौका है. हालांकि, सलमा हनी के खिलाफ मुकाबला भी आसान नहीं होगा. भारतीय खिलाड़ी को अपनी लय बरकरार रखनी होगी.

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