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र‍िटायरमेंट प्लान तैयार! युजवेंद्र चहल के 'द लास्ट डांस' पोस्ट ने मचाई हलचल, क्या लेने वाले हैं संन्यास?

Yuzvendra Chahal The Last Dance Post: युजवेंद्र चहल चर्चा में हैं, इसकी वजह है उनका हाल‍िया एक पोस्ट. चहल ने सोशल मीड‍िया पर इस पोस्ट में लिखा कि 'द लास्ट डांस'. अमूमन लास्ट डांस से आशय न‍िकाला जाता है कि ख‍िलाड़ी बड़ी घोषणा या र‍िटायरमेंट लेने वाला है.

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संन्यास या कुछ और? चहल के 'द लास्ट डांस' ने बढ़ाई टेंशन (Photo: X/@yuzi_chahal)
संन्यास या कुछ और? चहल के 'द लास्ट डांस' ने बढ़ाई टेंशन (Photo: X/@yuzi_chahal)

Yuzvendra Chahal The Last Dance Post: युजवेंद्र चहल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. चहल ने बुधवार को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में वह खिलाड़ियों के स्टैंड में खड़े नजर आए और कैप्शन में सिर्फ लिखा- 'द लास्ट डांस'.

चहल के इस कैप्शन का मतलब क्या है, यह अभी साफ नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर इसे उनके संन्यास से जोड़कर देखा जाने लगा है. एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर 'RIP bhai? (र‍िटायरमें इन प्लान भाई)' लिखकर सवाल किया.

टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर
चहल की भारतीय टीम से लंबे समय से गैरमौजूदगी भी इन अटकलों की एक वजह है. उनका आखिरी ODI भारत के लिए 24 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ था. वहीं उन्होंने आखिरी T20I 13 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.

चहल ने भारत के लिए 72 ODI और 80 T20I खेले हैं. वह 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा भी थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. फरवरी 2026 तक उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं हुई थी.

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फरवरी 2026 में Sports Tak के 'सलाम क्रिकेट' कार्यक्रम में चहल ने अपनी स्थिति पर बात करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. उन्होंने अपने भविष्य को लेकर उम्मीद भी जताई थी.

क्या 'द लास्ट डांस' का मतलब कुछ और है?
चहल की पोस्ट को सिर्फ संन्यास से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी. इसकी एक दूसरी वजह भी हो सकती है. चहल 2026 काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप सीजन में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे हैं और यह पोस्ट उनके काउंटी कार्यकाल के आखिरी मैच से भी जुड़ी हो सकती है.

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चहल लगातार सक्रिय रहे हैं. वह 2026 सीजन के लिए नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ दोबारा जुड़े. IPL में वह मुंबई इंडियंस (2011-13), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2014-21), राजस्थान रॉयल्स (2022-24) और पंजाब किंग्स (2025 से) का हिस्सा रहे हैं. काउंटी क्रिकेट में वह 2023 में Kent और 2024 से नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल चुके हैं.

2023 IPL में चहल ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया था. राजस्थान रॉयल्स के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के पहले मैच में उन्होंने T20 क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए थे. वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे.

फिलहाल चहल ने अपनी 'The Last Dance' पोस्ट का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि वह संन्यास की ओर इशारा कर रहे हैं या उनकी पोस्ट किसी दूसरे क्रिकेटिंग पड़ाव से जुड़ी है. लेकिन उनके इस पोस्ट ने हलचल तो मचा ही दी है. 

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  • क्या चहल को संन्यास ले लेना चाहिए?

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