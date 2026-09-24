आसमान छूती मोबाइल की कीमतें, अब स्क्रीन प्रोटेक्टर भी होगा महंगा

स्मार्टफोन के डिस्प्ले को टूटने से बचाने के लिए ज्यादातर लोग फोन कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं. अगर फोन गलती से गिर भी जाए, तो स्क्रीन को ज्यादा नुकसान न हो. एक अच्छी क्वालिटी वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर महंगे रिपेयर कॉस्ट से बचा सकता है.

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लेकिन मार्केट में 50 से 100 रुपये में मिलने वाले कई सस्ते स्क्रीन गार्ड बिना किसी सही सर्टिफिकेशन या क्वालिटी टेस्ट के बिकते हैं. पैसे बचाने के चक्कर में लोग इन्हें लगवा तो लेते हैं, लेकिन यही सस्ता स्क्रीन प्रोटेक्टर बाद में फोन की स्क्रीन, टच और फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

सस्ते स्क्रीन प्रोटेक्टर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं सस्ते स्क्रीन प्रोटेक्टर के क्या नुकसान हो सकते हैं और सरकार ने स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए नए नियम क्यों लागू किए?

सस्ते टेम्पर्ड ग्लास की वजह से क्या नुकसान हो सकता है

कई बार खराब क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड लगाने की वजह से आपके स्मार्टफोन का टच सही तरीके से काम नहीं करता है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ग्लास ज्यादा मोटा या खराब मटेरियल से बना होता है. इससे आपकी उंगली और टच सेंसर के बीच गैप बन सकता है, जिसकी वजह से कई यूजर्स को लगता है कि फोन का टच सही तरीके से काम नहीं कर रहा है.

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इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने में भी हो सकती है दिक्कत

मार्केट में मिलने वाले कई स्क्रीन गार्ड किसी तरह के क्वालिटी चेक से नहीं गुजरते हैं. ऐसे में ग्लास की मोटाई और उसकी क्वालिटी की वजह से कई बार अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है. इससे फोन अनलॉक करने के लिए आपको कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है.

सबसे बड़ा खतरा स्क्रीन की ओरिजिनल क्वालिटी कम होने का है. कई सस्ते स्क्रीन गार्ड खराब प्लास्टिक या दूसरे लो-क्वालिटी मटेरियल से बने होते हैं. इसकी वजह से आपको फोन की ओरिजिनल डिस्प्ले क्वालिटी का फायदा नहीं मिल पाता. स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम महसूस हो सकती है.

आजकल के स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से तेज धूप में भी फोन की स्क्रीन देखने में आसानी होती है. लेकिन खराब क्वालिटी का ग्लास प्रोटेक्टर लगाने की वजह से स्क्रीन की विजिबिलिटी कम हो सकती है और धूप में फोन इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है.

आपकी उंगलियों के लिए भी खतरा

कई बार अगर सस्ता ग्लास किसी कोने से थोड़ा टूट जाए तो उसके छोटे-छोटे कांच के टुकड़े निकल सकते हैं. ये टुकड़े आपकी उंगलियों में चुभ सकते हैं और चोट भी लगा सकते हैं. इसलिए सिर्फ सस्ता होने की वजह से कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता.

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सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए लागू किया नया नियम

इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने अब स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की क्वालिटी को लेकर नया नियम लागू किया है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्क्रीन प्रोटेक्टर को BIS के रजिस्ट्रेशन के दायरे में ला दिया है. यानी अब मार्केट में मिलने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर को तय क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होगा. इसके बिना इन्हें बेचने पर रोक लग सकती है.

यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रहा है. अभी सरकार की ओर से इसकी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. आने वाले समय में 30 से 50 रुपये में मिलने वाले खराब क्वालिटी के स्क्रीन प्रोटेक्टर मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे.

कस्टमर के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि स्क्रीन गार्ड खरीदते समय उसकी क्वालिटी और जरूरी स्टैंडर्ड जरूर चेक करें. आखिर कुछ रुपये बचाने के चक्कर में अगर फोन की स्क्रीन, टच या आपकी उंगलियों को नुकसान होता है, तो यह बचत काफी महंगी पड़ सकती है.

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