Neechbhang Rajyog 2026: मंगल-गुरु ने बनाया शक्तिशाली 'नीचभंग राजयोग'! 4 राशियों को मिलेगा धन

Neechbhang Rajyog 2026: ग्रहों की चाल में होने वाला छोटा सा बदलाव भी ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, सितंबर में मंगल ने 12 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश किया. खास बात यह है कि कर्क में पहले से देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक मौजूद रहेंगे. ऐसे में मंगल और गुरु की युति बन रही है, जिससे नीचभंग राजयोग बन रहा है.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, जबकि गुरु यहां उच्च के होते हैं. गुरु की मजबूत स्थिति मंगल के नीचत्व को कम करने वाली मानी जा रही है, जिससे नीचभंग राजयोग का संयोग बनता है. अक्टूबर में इस ग्रह स्थिति का असर कुछ राशियों के लिए धन, करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है.

क्या होता है नीचभंग राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो, लेकिन किसी मजबूत ग्रह या विशेष ग्रह स्थिति के कारण उसके कमजोर प्रभाव में कमी आए, तो इसे नीचभंग कहा जाता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर काम और साझेदारी से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ा सकता है. कारोबार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के अवसर बन सकते हैं. पार्टनरशिप में कोई नई योजना आगे बढ़ सकती है.

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नौकरी करने वालों के लिए भी जिम्मेदारियां बढ़ने या कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. विदेश या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े काम करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. यात्राओं से भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रह स्थिति खासतौर पर आर्थिक मामलों से जुड़ी मानी जा रही है. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और पहले से किए गए प्रयासों का फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. जिन लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है, उन्हें उससे जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.

कारोबारियों को नए ग्राहक, ऑर्डर या काम के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी नेटवर्क और संपर्कों के जरिए फायदा मिलने के योग बताए जा रहे हैं. हालांकि उपलब्धियों के दौरान अहंकार से बचना जरूरी होगा. विनम्र व्यवहार और सही लोगों के साथ बेहतर तालमेल आगे मिलने वाले अवसरों को मजबूत कर सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल-गुरु की युति शिक्षा, रिसर्च और निजी संबंधों से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकती है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विदेश से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. रिसर्च, शोध और गुप्त विषयों से जुड़े काम करने वाले लोगों की रुचि और सक्रियता बढ़ सकती है.

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प्रेम संबंधों में भी परिस्थितियां कुछ लोगों के लिए अनुकूल रह सकती हैं. हालांकि, मंगल का प्रभाव अचानक परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है. इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नौकरी, प्रतियोगिता और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. खासकर ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, टूर एंड ट्रैवल या लोगों से संपर्क पर आधारित काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगिता के क्षेत्र में मेहनत करने वालों को अपने प्रयासों का परिणाम मिल सकता है. कर्ज से जुड़े मामलों में राहत की स्थिति बन सकती है.

किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले में भी आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी संपर्कों के जरिए नए विकल्प सामने आ सकते हैं. हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले में अपनी स्थिति और जोखिम को ध्यान में रखना जरूरी होगा.

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