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TATA WPL Auction 2027 Live: किरण नवगिरे को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख में खरीदा, सोफी मोलिनक्स को मिले 1.10 करोड़

WPL Auction 2027 Live Updates: महिला आईपीएल 2027 के लिए आज होने वाली मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक सकती है. सभी टीमों को कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों की जरूरत है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज किन खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगती है.

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किस पर बरसा कितना पैसा. (PHOTO: ITGD)
किस पर बरसा कितना पैसा. (PHOTO: ITGD)

WPL Auction 2027 Live Updates: WPL 2027 के मिनी ऑक्शन में भारतीय युवा किरण नवगिरे को लेकर फ्रेंचाइजियों के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिली. 40 लाख रुपये के बेस प्राइज के साथ गुजरात जायंट्स के इंतजार के बाद मुंबई इंडियंस ने पहली बोली लगाई.

इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस आक्रामक बल्लेबाज को अपने पाले में शामिल करने के लिए थ्रिलर जंग छिड़ गई. देखते ही देखते उनकी कीमत 70 लाख रुपये तक पहुंच गई. दिल्ली की 75 लाख रुपये की बोली के बाद सीमित पर्स (90 लाख) के कारण मुंबई रेस से बाहर हो गई.

 बात अगर टीमों की करें तो यूपी वारियर्स 3.75 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स और 8 खाली स्लॉट के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास महज 90 हजार रुपये का सबसे छोटा बजट बचा है, जिन्हें 6 खिलाड़ियों को भरना है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस खिलाड़ी पर सबसे बड़ी बोली लगती है और कौन सी फ्रेंचाइजी बाजी मारती है. 

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किस टीम में हुई कौन सी खिलाड़ी की एंट्री

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मुंबई इंडियंस 

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: 

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: मेली केर, हेले मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, राहिला फिरदौस, एस सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा, तारा नॉरिस (ट्रेड). 

यूपी वारियर्स 

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी

1. सोफी मोलिनक्स बेस प्राइस (50 लाख) 1.10 लाख

2.स्नेह राणा बेस प्राइस (30 लाख) 30 लाख

3. ग्रेस हारिस बेस प्राइस (30 लाख) 30 लाख

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: मेग लैनिंग, फोबे लिचफील्ड, सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख.

गुजरात जायंट्स 

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी

1. जी कमलिनी- बेस प्राइस (40 लाख) 40 लाख

2. ओर्ला प्रेंडरगास्ट बेस प्राइस (30 लाख) 30 लाख

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, यास्तिका भाटिया, राजेश्वरी गायकवाड़, जिन्तिमणि कलिता.

दिल्ली कैपिटल्स

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी

1. किरण नवगिरे- बेस प्राइस (40 लाख) 75 लाख

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: एनाबेल सदरलैंड, चिनेले हेनरी, लौरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हैमिल्टन, मारिज़ैन कप्प, दीया यादव, जेमिमाह रोड्रिग्स, ममता मादीवाला, मिन्नू मणि, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, शैफाली वर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: 

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना.
 

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