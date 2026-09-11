क्या फिर ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे मोहसिन नकवी? महिला एशिया कप 2026 फाइनल में फिर मचेगा बवाल

विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. 10 सितंबर (गुरुवार) को दुबई में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 40 रनों से हरा दिया. अब 13 सितंबर (रविवार) को भारत का मुकाबला पाकिस्तान या श्रीलंका से होगा.

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इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 149/6 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 24* रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश शुरू में अच्छी लय में दिखी. बांग्लादेश की ओर से शोर्ना अख्तर ने सबसे ज्यादा नाबाद 22* रन बनाए. भारत की गेंदबाजी बेहद जबरदस्त रही.

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स्पिनर दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. वहीं नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट झटके. श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 सफलता मिली. शेफाली वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला.

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में जगह तो बना ली है, और अब टीम इंडिया की नजर खिताब जीतने पर है. लेकिन फाइनल से पहले एक सवाल ने क्रिकेट फैन्स की दिलचस्पी बढ़ा दी है, अगर भारतीय टीम चैम्पियन बनती है, तो उसे एशिया कप की ट्रॉफी कौन सौंपेगा?

इस सवाल की वजह 2025 का एशिया कप है. पिछले साल पुरुष एशिया कप के दौरान ट्रॉफी को लेकर काफी विवाद हुआ था. भारतीय टीम ने 28 सितंबर 2025 को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. नकवी अभी भी ACC अध्यक्ष हैं.

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उस समय भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे थे. दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के माहौल में भारतीय टीम ने यह फैसला लिया था.

ट्रॉफी को लेकर पैदा हुए इस विवाद ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान के बाहर के माहौल को भी सुर्खियों में ला दिया था. भारतीय टीम के ट्रॉफी नहीं लेने के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. इस घटना की चर्चा लंबे समय तक होती रही थी.

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बाद में मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर भारतीय टीम चाहे तो ACC कार्यालय से ट्रॉफी ले सकती है. लेकिन बाद में मोहसिन का रुख बदल गया और उन्होंने कहा कि भारत को ट्रॉफी उनसे ही लेनी होगी.

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इसी बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया की ICC बैठक के दौरान मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हुी थी. उस समय यह कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच रिशतों में सुधार हुआ है.

अब महिला एशिया कप 2026 में फिर वही सवाल

अब कहानी महिला क्रिकेट तक पहुंच गई है. भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और अगर वह खिताब अपने नाम करती है, तो एक बार फिर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पर सबकी नजरें होंगी.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहसिन नकवी फाइनल में मौजूद रहेंगे? और अगर वह मौजूद रहे तो क्या भारतीय महिला टीम को ट्रॉफी उनके हाथों से दी जाएगी? मोहस‍िन नकवी

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क्या दोहराएगा 2025 का ट्रॉफी विवाद?

2025 में सूर्यकुमार यादव की टीम और मोहसिन नकवी के बीच ट्रॉफी को लेकर जो घटना हुई थी, उसकी वजह से इस बार महिला एशिया कप का फाइनल भी दोबारा चर्चा में आ गया है.

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अगर भारतीय महिला टीम चैम्पियन बनती है और मोहसिन नकवी भी समारोह में मौजूद रहते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन कैसे होता है और हरमनप्रीत कौर भी सूर्यकुमार यादव जैसा रुख अपनाएंगी?

फिलहाल भारतीय टीम का फोकस बिल्कुल साफ है, फाइनल जीतना और एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करना. लेकिन फैन्स की नजर खिताब के साथ-साथ इस बात पर भी रहेगी कि चैम्पियन टीम को आखिर ट्रॉफी देगा कौन?

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