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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर 4 शुभ योग, इन 3 राशियों के लोग जल्द हो सकते हैं अमीर

हरतालिका तीज इस बार 14 सितंबर को है. यह दिन सोमवार को पड़ रहा है. इस दिन गुरु कर्क राशि में रहेंगे. बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में होंगे. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति शुभ मानी जा रही है. इसका असर तीन राशियों पर खास रह सकता है.

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हरतालिका तीज पर सौभाग्य और धन के कारक गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे. (Photo: ITG)
हरतालिका तीज पर सौभाग्य और धन के कारक गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे. (Photo: ITG)

14 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ मानी जा रही है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज पर सौभाग्य और धन के कारक गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे. दूसरा, सूर्य और शुक्र अपनी-अपनी राशि क्रमश: सिंह और तुला में रहेंगे. तुला राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति से अन्नपूर्णा योग भी बनेगा. इसके अलावा, हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रहा है और ये संयोग करीब तीन वर्ष बाद बना है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है. करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है. आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. धनधान्य की सरलता से आपको प्राप्ति होगी. कहीं से फंसा या रुका हुआ रुपया वापस आने की संभावना है. बेहतर अवसर भी मिल सकता है. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला रह सकता है. धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं. आमदनी में सुधार हो सकता है. पुरानी आर्थिक अड़चनें दूर हो सकती हैं. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. निवेश के नए मौके मिल सकते हैं. नई वित्तीय योजना शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है. जिन लोगों को लंबे समय से रोजगार की तलाश है, उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. कहीं से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है.

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मकर राशि
मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है. मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है. काम में सफलता के योग बन सकते हैं. पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. धन लाभ के मौके भी मिल सकते हैं. नई योजना शुरू करने के लिए समय अच्छा रह सकता है. निवेश से जुड़े फैसलों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. इसके अलावा, आपकी सेहत में भी सुधार आएगा. यदि घर में किसी सदस्य की तबियत खराब चल रही थी तो उसमें भी सुधार आने की प्रबल संभावनाएं हैं.

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