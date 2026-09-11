Crispy Chilli Bhindi Recipe: भिंडी की वही पुरानी सब्जी नहीं! बनाएं क्रिस्पी चिली भिंडी, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाने का करेगा मन

Crispy Chilli Bhindi Recipe: भिंडी की सब्जी ज्यादातर घरों में एक ही तरह से बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इस रोज की सब्जी में थोड़ा ट्विस्ट देना चाहते हैं तो क्रिस्पी चिली भिंडी ट्राई कर सकते हैं. चाइनीज स्टाइल ये रेसिपी इंडियन स्वाद को अलग ही लेवल पर ले जाती है. ये स्वाद में इतनी चटपटी और मजेदार है कि भिंडी खाने से नखरे करने वाले लोग भी इसे पसंद कर सकते हैं. बाहर से बेहद क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी को मसालेदार चिली सॉस, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन-अदरक के फ्लेवर के साथ टॉस किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है.

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खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी बहुत खास या महंगे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती. घर में आसानी से मिलने वाले कॉर्नफ्लोर, मैदा, कुछ सॉस और मसालों की मदद से आप भिंडी को एकदम नया अंदाज दे सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं क्रिस्पी चिली भिंडी.



क्रिस्पी चिली भिंडी के लिए इंग्रेडिएंट्स

भिंडी- करीब 250 ग्राम

कॉर्नफ्लोर- 1 चम्मच + डस्टिंग के लिए थोड़ा सा

मैदा- 1 चम्मच

अरोमाट पाउडर- थोड़ा सा

नमक- स्वादानुसार

तेल- फ्राई करने के लिए

प्याज- 1 छोटा, क्यूब्स में कटा हुआ

शिमला मिर्च- 1 छोटी, क्यूब्स में कटी हुई

लहसुन- बारीक कटा हुआ

अदरक- बारीक कटा हुआ

हरी मिर्च- बारीक कटी हुई

चिली पेस्ट- थोड़ा सा

टोमेटो केचप- थोड़ा सा

मशरूम बेस्ड ऑयस्टर सॉस- थोड़ा सा

डार्क सोया सॉस- थोड़ा सा

कैस्टर शुगर- एक चुटकी

स्प्रिंग अनियन- गार्निश के लिए

पानी- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका:



1. क्रिस्पी चिली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इसे कपड़े या टिश्यू की मदद से पूरी तरह सुखाना भी बहुत जरूरी है. भिंडी में पानी रह गया तो बैटर अच्छी तरह चिपकेगा नहीं और भिंडी क्रिस्पी भी नहीं बनेगी.



2. अब भिंडी के दोनों सिरे काटकर इसे न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला, बल्कि मीडियम शेप के टुकड़ों में काट लें. साथ ही प्याज और शिमला मिर्च को छोटे क्यूब्स में काटकर तैयार कर लें.



3. एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा लें. इसमें थोड़ा अरोमाट पाउडर और नमक डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका पतला बैटर तैयार करें.



4. ध्यान रखें कि बैटर ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली हो कि भिंडी पर इसकी हल्की कोटिंग हो जाए.



5. अब इस बैटर को कटी हुई भिंडी के ऊपर डालकर हल्के हाथ से मिलाएं. इसके बाद ऊपर से थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालकर हल्की डस्टिंग करें. लेकिन ध्यान रखें कि भिंडी को बहुत जोर से मिक्स न करें, वरना उस पर लगा बैटर निकल सकता है.



6. कड़ाही में तेल गर्म करें, लेकिन तेल को बहुत ज्यादा तेज गर्म न करें. मीडियम टेंपरेटृचर पर भिंडी को फ्राई करें. इसे तब तक तलें जब तक इसका रंग हल्का ब्राउन और टेक्सचर क्रिस्पी न हो जाए.



7. भिंडी को पहले से हाफ फ्राई करके ज्यादा देर तक न रखें. ऐसा करने से बाद में ये सॉफ्ट हो सकती है. बेहतर स्वाद और क्रंच के लिए भिंडी को फ्राई करने के तुरंत बाद सॉस में टॉस करें.



8. एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें. इसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डालें. इन्हें तेज आंच पर थोड़ी देर टॉस करें ताकि सब्जियों का हल्का क्रंच बना रहे.



9. अब इसमें थोड़ा होममेड चिली पेस्ट, टोमेटो केचप, मशरूम बेस्ड ऑयस्टर सॉस और डार्क सोया सॉस डालें. सॉस की मात्रा ज्यादा न रखें, क्योंकि ज्यादा सॉस डालने से क्रिस्पी भिंडी जल्दी सॉफ्ट हो सकती है.



10. इसके बाद थोड़ा अरोमाट पाउडर, नमक और एक चुटकी कैस्टर शुगर डालें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर सॉस को अच्छी तरह मिला लें.



11. अब तैयार क्रिस्पी भिंडी को सॉस वाले पैन में डालें और बहुत हल्के हाथ से टॉस करें. भिंडी को ज्यादा देर तक सॉस में पकाने की जरूरत नहीं है. बस इतना टॉस करें कि सॉस की हल्की कोटिंग भिंडी पर अच्छी तरह आ जाए.



12. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालें और गर्मागर्म सर्व करें. बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और चटपटे इंडो-चाइनीज फ्लेवर वाली यह भिंडी शाम के स्नैक से लेकर पार्टी स्टार्टर तक के लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है.

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