वेस्टइंडीज ने T20I में बनाया छक्कों का महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम, भारत दूसरे नंबर पर

वेस्टइंडीज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जहां तक कोई दूसरी टीम नहीं पहुंची थी. वेस्टइंडीज ऐसी पहली टीम बन गई, जिसने टी20 इंटरनेशनल में 2 हजार छक्के पूरे किए. रविवार (11 अक्टूबर) को भारत के खिलाफ इंदौर में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 13 छक्के लगाए और इस ऐतिहासिक आंकड़े को छू लिया. हालांकि, इस उपलब्धि के बावजूद टीम को मुकाबले में 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

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इस मैच से पहले वेस्टइंडीज के नाम 1997 छक्के दर्ज थे. ऐसे में 2000 का आंकड़ा टच करने के लिए उसे सिर्फ तीन छक्कों की जरूरत थी. भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कैरेबियाई बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी टीम को टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक खास स्थान दिला दिया.

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2000 छक्कों का आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि कैरेबियाई टीम ने छोटे फॉर्मेट में आक्रामक बल्लेबाजी को अपनी ताकत बनाया है. हालांकि, भारत भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है और अगले मुकाबले में इस आंकड़े तक पहुंच सकता है. भारतीय टीम ने 1997 छक्के लगाए हैं. न्यूजीलैंड 1585 छक्कों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है. इसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का नंबर आता है.

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टी20I में में सर्वाधिक छक्के

2010- वेस्टइंडीज

1997- भारत

1585- न्यूजीलैंड

1500- पाकिस्तान

1407- साउथ अफ्रीका

1406- इंग्लैंड

1400- ऑस्ट्रेलिया

मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंदों पर 69 रन ठोक दिए. उनकी पारी में छह चौके और पांच छक्के शामिल रहे. ईशान किशन ने भी 18 गेंदों पर 37 रन बनाकर भारतीय पारी को रफ्तार दी. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 108 रनों की तेज साझेदारी हुई. अभिषेक ने इस पारी के दौरान टी20 इंटरनेशनल में अपने 2000 रन भी पूरे किए. हालांकि, मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गिरने के कारण भारत अपनी मजबूत शुरुआत का पूरा फायदा नहीं उठा सका.

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224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने शाई होप के रूप में शुरुआती विकेट गंवाया. इसके बाद शिमरॉन हेटमायर और कामिल पूरन ने पारी को संभालने की कोशिश की. हेटमायर ने 26 गेंदों पर 43 रन बनाए, जबकि पूरन ने 27 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की. पूरन ने एक ओवर में तीन छक्के लगाकर मुकाबले में रोमांच बढ़ाया. इसके बाद शमर स्प्रिंगर ने सिर्फ 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए, लेकिन बढ़ते जरूरी रनरेट के कारण वेस्टइंडीज लक्ष्य हासिल नहीं कर सका. टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी.

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भारतीय गेंदबाजों ने दबाव के क्षणों में बेहतर नियंत्रण दिखाया. अर्शदीप सिंह ने 44 रन देकर तीन विकेट हासिल किए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. उन्होंने कप्तान शाई होप को जल्दी आउट करने के साथ अंतिम ओवरों में भी अहम विकेट चटकाए. नमन धीर ने दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया. अब सीरीज का चौथा मुकाबला 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे.

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