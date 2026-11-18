गुजरात के जूनागढ़ जिले में फसल बचाने के लिए खेत में बिछाए गए अवैध बिजली के करंट ने एक शेर की जान ले ली. वंथली तहसील के धणफुलिया गांव में सुबह एक नर शेर मृत अवस्था में मिला. वन विभाग की शुरुआती जांच में उसकी मौत की वजह बिजली का करंट लगना सामने आया है. इस मामले में खेत मालिक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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वन विभाग को सुबह सूचना मिली थी कि धणफुलिया गांव में भगवानजीभाई देवजीभाई चावड़ा की वाड़ी के पास स्थित हरिभाई कांजीभाई चावड़ा के खेत में एक शेर का शव पड़ा है. जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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जांच के दौरान खेत में पानी के क्यारे के पास मीटर रूम के नजदीक शेर का शव मिला. उसके मुंह में पाइप दबा हुआ था. आसपास बिजली के टूटे तार और करंट प्रवाहित होने के निशान भी मिले. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि खेत में फसल की सुरक्षा के लिए बिजली का अवैध कनेक्शन किया गया था.

फसल बचाने के लिए सीधे बिजली की लाइन से जोड़े थे तार

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वन विभाग की जांच में सामने आया कि खेत मालिक ने जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए रात के समय खेत में बिजली का करंट छोड़ा था. इसके लिए अधिकृत झटका मशीन का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे बिजली की लाइन से तार जोड़ दिए गए थे.

इसी खुले करंट की चपेट में आने से शेर की मौत हो गई. खेत में सुरक्षा के नाम पर बिछाए गए इन तारों ने एक बेशकीमती वन्यजीव की जान ले ली. वन विभाग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए खेत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मृत शेर एक स्वस्थ नर था और उसकी उम्र करीब 5 से 9 साल के बीच बताई जा रही है. घटना के बाद वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने शेर का पोस्टमार्टम किया.

तीन डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम, FSL भेजे गए नमूने

पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का करंट लगना बताई गई है. हालांकि, विस्तृत जांच के लिए शेर के विसरा के नमूने सुरक्षित रखकर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजे गए हैं.

वन विभाग के मुताबिक, शेर के नाखून और शरीर के अन्य अंग पूरी तरह सुरक्षित मिले हैं. इससे शुरुआती जांच में किसी तरह की अंगों की चोरी या तस्करी का संकेत नहीं मिला है.

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अधिकारियों के अनुसार, यह शेर गिरनार क्षेत्र से निकलकर आसपास के चार राजस्व गांवों में घूम रहा था. उसका स्वभाव बेहद शांत था और इससे पहले उसके खिलाफ किसी तरह की शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत खेत मालिक पर केस

वन विभाग ने खेत मालिक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया है. विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि खेत में किस तरह बिजली के तार लगाए गए थे और अवैध रूप से करंट छोड़ने की पूरी व्यवस्था कैसे की गई थी.

इस घटना के बाद वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है. फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपनाए गए अवैध तरीके ने गिरनार क्षेत्र के एक स्वस्थ नर शेर की जान ले ली.

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