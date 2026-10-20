scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कल तक उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज...' बेटे को लेकर इमोशनल हुए वीरेंद्र सहवाग

आर्यवीर सहवाग क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो उनमें वीरेंद्र सहवाग की झलक साफ दिखाई देती है. फैन्स भी आर्यवीर से पिता की तरह ही विस्फोटक पारियों की उम्मीद करते हैं. कई मौकों पर आर्यवीर ने अपनी काबिलियत का परिचय भी दिया है.

Advertisement
X
सहवाग ने शेयर किया पोस्ट. (PHOTO: INSTAGRAM/Virender Sehwag)
सहवाग ने शेयर किया पोस्ट. (PHOTO: INSTAGRAM/Virender Sehwag)

पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने बेटे आर्यावीर के जन्मदिन पर एक बेहद भावुक और प्यारा मैसेज शेयर किया है. सहवाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ कई तस्वीरें शेयर करते हुए उसे बर्थडे की बधाई दी है. 

वीरेंद्र सहवाग की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. एक पिता के रूप में बेटे के बड़े होने और अपने सपनों को पूरा करते देखने की खुशी सहवाग के इस पोस्ट में साफ झलक रही है. आर्यवीर सहवाग का जन्म 19 अक्टूबर 2007 को हुआ था. अब वह 19 साल के हो गए हैं.
 
अपने बेटे के लिए लिखे गए दिल को छू लेने वाले पोस्ट में वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि कल तक उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तुझे अपने सपनों की तरफ दौड़ते देख रहा हूं. एक पिता के रूप में, तुम्हें अपने दम पर आगे बढ़ते, अपने सपनों का पीछा करते और अपनी खुद की पहचान बनाते देखने से ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज से नहीं मिलती.   

सहवाग ने अपने बेटे को यह भी सीख दी कि उसके पास हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत, कड़ी मेहनत करने का अनुशासन और हमेशा सीखते रहने की विनम्रता होनी चाहिए. इससे पहले भी सहवाग अपने बेटे पर प्यार लुटाते रहे हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virrender Sehwag (@virendersehwag)

सम्बंधित ख़बरें

India's captain Shreyas Iyer
4 पारियों में 261 रन...जड़े दो शतक, होप को लेकर क्या बोले अय्यर?
Virender Sehwag shut Shoaib Akhtar
'दम है तो...अख्तर के चैलेंज पर भड़के थे सहवाग, हुई जबरदस्त भिड़ंत!
Bihar U19 Star
वैभव की तरह अनमोल ने खेली तूफानी पारी! 86 गेंद पर कूटे 184 रन
aaryavir sehwag, virender sehwag
19 चौके, 8 छक्के... सहवाग के बेटे ने बल्ले से उड़ाया गर्दा
Aaryavir Sehwag
वीरेंद्र सहवाग के लाडले ने 18 की उम्र में कप्तान बन मचाया तहलका

इस पोस्ट में सहवाग ने आगे लिखा कि अपनी पहचान खुद बनाना, अपने सपनों के लिए लड़ना और जिंदगी को हमेशा खुलकर जीना. यह दुनिया तुम्हारी है जीतने के लिए, बेटा! मैं हमेशा तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूं. सहवाग के इस पोस्ट पर फैन्स के अलावा जानी-मानी एक्ट्रेस और टेलीविजन पर्सनालिटी काजल राघवानी ने भी कमेंट कर आर्यावीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.   

मैदान पर भी जलवा बिखेर रहे हैं आर्यावीर

वीरेंद्र सहवाग के लाडले आर्यावीर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी धाक जमा रहे हैं. 19 साल के आर्यावीर ने हाल ही में अंडर-19 विनू मांकड़ ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था. 

उन्होंने इस मैच में 143 गेंदों पर धुआंधार 173 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 19 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. भारत के लिए अंडर-19 स्तर पर खेल चुके आर्यावीर अपनी शानदार पारियों के दम पर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, और पिता सहवाग का यह बर्थडे पोस्ट एक गर्व से भरे पिता के प्यार को बयां करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर 30 दिन का बैन, कोच से विवाद के बाद छोड़ा था टीम कैंप |
    PM मोदी होंगे इंद्रप्रस्थ रामलीला के मुख्य अतिथि, जलेगा नकली दवाओं और MRP की लूट वाला 'रावण' |
    12वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 21,000 तक हो सकती है शुरुआती सैलरी |
    वंदे भारत, एक्सप्रेस, DMU... इस रूट पर कई ट्रेनों की टाइमिंग बदली, देखें नया शेड्यूल |
    पहली बार राम बन भावुक हुए रवि किशन, बोले- आध्यात्म के सहारे जिंदा हूं |
    Jio Vs Starlink: 399 रुपये में फाइबर से इंटरनेट, फिर क्यों चाहिए 5 हजार वाला स्टारलिंक? सैटेलाइट इंटरनेट की असली जरूरत |
    फसल हुई बर्बाद, बेटी की मेडिकल फीस भी नहीं हुई माफ... परेशान किसान ने दे दी जान |
    Millie Bobby Brown Profile: दो बच्चों की मां है ये Gen Z एक्ट्रेस, करोड़ों में नेटवर्थ, हिट रहा है काम |
    Dussehra 2026: दशहरे पर 3 शुभ योग, तुला सहित इन राशियों के अच्छे दिन आज से शुरू |
    'कल तक उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज...' बेटे को लेकर इमोशनल हुए वीरेंद्र सहवाग
    Advertisement