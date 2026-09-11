विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं? यह सवाल पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है. लेकिन विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को लगता है कि इस सवाल पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है. उनके मुताबिक, विराट मैदान पर जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तस्वीर काफी साफ है.

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दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के एक इवेंट में 'इंड‍िया टुडे' से बात करते हुए राजकुमार शर्मा ने विराट के 2027 वर्ल्ड कप प्लान को लेकर कहा कि उनके प्रदर्शन को खुद देखकर फैसला किया जा सकता है.

उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि आपको खुद देखना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ मैचों में उन्होंने क्या किया है और मैदान पर किस तरह कर रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विराट निस्संदेह एक शानदार खिलाड़ी हैं और अपने दिन वह मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं.

रोहित भी मैच विनर, लेकिन सवाल बरकरार

राजकुमार शर्मा ने यही बात रोहित शर्मा के लिए भी कही. 39 साल के रोहित भी इस समय अपने वनडे भविष्य को लेकर लगातार चर्चा में हैं.

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हालांकि, चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के बाद रोहित के आंकड़े भी कमजोर नहीं हैं. उन्होंने 15 मैचों में 727 रन बनाए हैं और उनका औसत 51.92 रहा है. इस दौरान उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं. जुलाई में लॉर्ड्स में रोहित के बल्ले से निकला शतक कुछ समय के लिए उनके रिटायरमेंट की चर्चाओं पर भारी पड़ा था. उस पारी ने मैदान पर ही उन सवालों का जवाब दिया था, जो लगातार उनके भविष्य को लेकर उठ रहे थे.

विराट को लेकर कोच को क्यों नहीं है कोई टेंशन?

जहां रोहित के भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं, वहीं राजकुमार शर्मा विराट के मामले में इतने आश्वस्त क्यों हैं? इसकी वजह सिर्फ मौजूदा फॉर्म नहीं है.

राजकुमार ने विराट को बचपन से देखा है. वह करीब 25 साल से ज्यादा समय से विराट के सफर का हिस्सा रहे हैं. उनके मुताबिक विराट में शुरुआत से ही खुद पर भरोसा था और वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे. उन्होंने विराट की वर्क एथिक्स (काम करने की आदत) को उनकी सबसे बड़ी खूबियों में गिना.

उन्होंने यहां तक कहा कि विराट क्रिकेट के लिए ही बने हैं. उनके मुताबिक, विराट में ईश्वर की ओर से मिली प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को बड़े खिलाड़ी में बदलने के पीछे उनकी मेहनत और अनुशासन का भी बड़ा योगदान रहा.

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विराट के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब विराट उनके क्लब में पहली बार आए थे, तब से उन्होंने उनके सफर को करीब से देखा है.

विराट के कप्तान बनने के दौर को याद करते हुए राजकुमार ने कहा कि दोनों उस समय को आज भी आपस में याद करते हैं. उन्होंने कहा कि जब विराट कप्तान बने तो उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस मुकाम तक पहुंचेंगे. राजकुमार के लिए यह पूरा सफर बेहद भावुक और यादगार है.

अब वेस्टइंडीज सीरीज में फिर होगी परीक्षा

विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास अब मैदान पर एक बार फिर इन सवालों का जवाब देने का मौका होगा. 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होनी है.

दोनों टीमों के बीच 10 दिनों में 3 वनडे खेले जाएंगे. ऐसे में दोनों अनुभवी बल्लेबाजों पर नजर रहेगी. उनके लिए यह सीरीज सिर्फ रन बनाने का मौका नहीं होगी, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप की तस्वीर में अपनी जगह और मजबूत करने का भी मौका होगी. इसके बाद भारत को 4 से 15 नवंबर के बीच न्यूजीलैंड में 5 वनडे खेलने हैं. फिर दिसंबर में श्रीलंका भारत का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे खेले जाने हैं.



राजकुमार शर्मा की बात के पीछे विराट के आंकड़े भी मजबूत हैं. 2025 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के बाद से विराट कोहली भारत के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस दौरान 12 मैचों में 760 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 76 का रहा है. इस दौरान विराट के बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं.

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यानी वनडे क्रिकेट में विराट की वापसी सिर्फ नाम के भरोसे नहीं है. उनके आंकड़े भी उनके पक्ष में खड़े हैं. राजकुमार शर्मा भी उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी और मैच विनर मानते हैं.



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