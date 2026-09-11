हमीरपुर में सपा और भाजपा की दो महिला नेत्रियां आपस में भिड़ीं, हाथापाई तक पहुंच गई बात

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नाली निर्माण के विवाद को लेकर सपा की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माया वाल्मीकि और भाजपा की वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आशारानी कबीर आमने-सामने आ गईं. दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ और सड़क पर हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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पूरा मामला जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में आने वाले कुरारा कस्बे का है, जहां नाली निर्माण के विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माया वाल्मीकि और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आशारानी कबीर के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते ये विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नाली निर्माण के इस विवाद के बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह मामला अब पूरी तरह से एक बड़ा सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है. घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायतों और पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट होना पूरी तरह से बाकी है.

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वायरल हो रहे इस वीडियो के आधार पर स्थानीय स्तर पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं. कुरारा थाना क्षेत्र की इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और दोनों पूर्व व वर्तमान महिला चेयरपर्सन का यह आमने-सामने आना चर्चा का विषय बन गया है.

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