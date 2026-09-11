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Small Pooja Room Ideas: किराये के घर में मंदिर रखने की जगह नहीं? आजमाएं ये 6 तरीके, कम जगह में बनेगा खूबसूरत पूजा का कोना

छोटे फ्लैट्स और कम जगह वाले भारतीय घरों में पूजा के लिए मंदिर स्पेस की काफी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी-सी समझदारी से आप छोटे घर में भी सुंदर मंदिर स्पेस बना सकते हैं. आइए हम आपको छोटे मंदिर स्पेस के लिए कुछ शानदार आइडियाज बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे.

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मंदिरों को कम स्पेस में भी सुंदर बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
मंदिरों को कम स्पेस में भी सुंदर बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Small Pooja Room Ideas: भारतीय घरों में हमेशा से ही पूजा रूम के लिए अलग से जगह बनाई जाती थी. पहले लोगों के पास खुला स्पेस हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अब जैसे-जैसे लोग बड़े-बड़े घरों की बजाय छोटे फ्लेट्स में शिफ्ट होने लगे हैं, तो जगह की कमी की वजह से अक्सर लोग मंदिर की जगह को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. 

अपार्टमेंट और फ्लैट्स में जगह पहले के मुकाबले काफी कम होता है. ऐसे में पूजा के लिए अलग कमरा बनाना हर किसी के संभव नहीं रह गया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर में मंदिर या पूजा का कोना नहीं बनाया जा सकता. बस थोड़ी-सी समझदारी से आप दीवार, कोने या खाली जगह का इस्तेमाल करके छोटा और सुंदर पूजा स्पेस तैयार कर सकते हैं.

आइए इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे 6 आसान और स्मार्ट आइडियाज के बारे में बताएंगे, जो छोटे भारतीय घरों में खूब जंचेंगे. इनको ट्राई करके आप अपने छोटे से घर में खूबसूरत पूजा का कोना भी बना पाएंगे.

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मार्बल का छोटा पूजा यूनिट

बाजार में आजकल बने हुए मंदिर भी मिल जाते हैं, लड़की और मार्बल दोनों में ही मंदिर मिल रहे हैं. अगर आप घर छोटा है और आपको मार्बल वाला व्हाइट मंदिर पसंद है तो आपके लिए छोटा मार्बल स्टैंड बेहतर रहेगा. ज्यादा बड़ा मंदिर रखने के बजाय छोटा-सा मार्बल प्लेटफॉर्म बनवाएं और पीछे पैनल लगाएं. नीचे एक छोटा ड्रॉअर या शेल्फ हो तो रोज काम आने वाली पूजा सामग्री आसानी से रखी जा सकती है.

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दीवार पर बनाएं छोटा मंदिर

अगर आपका अपार्टमेंट 1 बीएचके हैं और फर्श पर मंदिर रखने की जगह नहीं है तो दीवार का इस्तेमाल करें. लकड़ी का छोटा वॉल-माउंटेड मंदिर कम जगह लेता है और देखने में भी सुंदर लगता है. अगर आप चाहे तो इसके नीचे छोटा कैबिनेट या ड्रॉअर रख सकते हैं, जिसमें पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, कपूर और दीये रखे जा सकते हैं. पूजा की चीजों के अलावा आप अपना जरूरत का सामान भी रख सकते है. 

वॉल-माउंटेड मंदिर (PHOTO:AI)

फ्लोटिंग शेल्फ से बनाएं मंदिर

बहुत छोटी जगह वाले घरों में फ्लोटिंग शेल्फ एक अच्छा विकल्प है. दीवार पर दो या तीन शेल्फ लगाकर ऊपर वाली शेल्फ पर भगवान की मूर्तियां रखी जा सकती हैं. नीचे वाली शेल्फ पर दीया, घंटी, अगरबत्ती और पूजा की दूसरी चीजें रखें. इससे फर्श खाली रहेगा और घर भी ज्यादा खुला हुआ लगेगा.

जाली वाले पार्टिशन के पीछे बनाएं मंदिर

अगर आप पूजा की जगह को कमरे से थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं तो आप अपने घर में लकड़ी की जाली का पार्टिशन लगा सकते हैं. इसके पीछे एक छोटा मंदिर या पतला कैबिनेट बनाया जा सकता है. जाली से पूजा का कोना अलग भी दिखेगा और कमरे में रोशनी और हवा भी बनी रहेगी. यह आइडिया ड्रॉइंग रूम के एक हिस्से के लिए बेस्ट रहेगा. ड्रॉइंग रूम में काफी स्पेस होता है, ऐसे में आप वहां पर मंदिर बना सकते हैं.

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घर के खाली कोने को बनाएं पूजा कॉर्नर

फ्लैट में कोई ऐसा कोना है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा? उसे पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कोने में एक छोटी लकड़ी की शेल्फ या कैबिनेट लगाकर उस पर देवी-देवताओं की मूर्तियां रख सकते हैं. हालांकि शेल्फ पर आप ज्यादा मूर्तियां न रखें, एक दो मूर्ति काफी है, ताकि दिये वगैरा के लिए भी जगह बच चाए. आप चाहे तो पीछे हल्का डिजाइन वाला पैनल लगा सकते हैं या आजकल ऑनलाइन कलरफुल और डिजाइनर वॉलपेपर भी चिपका सकते हैं. इससे यह छोटा-सा कोना घर का खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा.

मंदिर कोर्नर पर वॉलपेपर लगा सकते हैं. (PHOTO:AI)

स्लाइडिंग दरवाजे वाला मंदिर

छोटे घरों के लिए स्लाइडिंग डोर वाला मंदिर भी काफी स्मार्ट ऑप्शन है. पूजा के समय दरवाजा खोलें और बाकी समय बंद कर दें. लकड़ी, कांच या जाली वाले स्लाइडिंग दरवाजे मंदिर को सुंदर लुक देते हैं और कमरे में अलग से जगह घेरते भी नहीं हैं.

छोटे पूजा कॉर्नर को बड़ा दिखाने के टिप्स

  1. छोटी जगह को बड़ा दिखाने के लिए सबसे जरूरी है कि पूजा के आसपास सामान का ढेर न लगाएं. मंदिर का फर्श जितना खाली रहेगा, जगह उतनी ही खुली लगेगी.
  2. गर्म और हल्की लाइटिंग, हल्के रंगों का बैक पैनल और कम लेकिन व्यवस्थित डेकोरेटिव पूजा के कोने को ज्यादा खूबसूरत बना सकती है.
  3. अगर संभव हो तो मंदिर के नीचे स्टोरेज बनवाएं, ताकि पूजा की जरूरी चीजें नजरों के सामने बिखरी न रहें.
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