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बादशाह ने शादी में दिया धोखा? एक्स-वाइफ ईशा रिखी का तंज, बोलीं- रेड फ्लैग देखा

बिग बॉस 20 पर ईशा रिक्खी की हालिया कमेंट ने ऑनलाइन कई सवालों को जन्म दिया है, और फैंस यह सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बादशाह को 'प्लेबॉय' कहा है?

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बादशाह ने दिया धोखा? (Photo: Instagram @isharikhi)
बादशाह ने दिया धोखा? (Photo: Instagram @isharikhi)

इस साल की शुरुआत में सिंगर बादशाह की पर्सनल लाइफ तब चर्चा में आई जब ईशा रिक्खी के साथ उनकी शादी की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं. बाद में इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की घोषणा की. अब, ईशा सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में एक कंटेस्टेंट हैं, जहां अलग होने के बावजूद उन्होंने बादशाह पर इशारों-इशारों में तंज कसा है.

जब घर की लड़कियों ने गुल्लू को 'रेड फ़्लैग' (खतरनाक या गलत इंसान) कहा, तो उन्होंने कहा, 'क्या तुमने इतना अच्छा रेड फ्लैग देखा है?' ईशा ने तुरंत जवाब दिया, 'मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा रेड फ्लैग देखा है.' हालांकि उन्होंने यह कहकर बात संभालने की कोशिश की कि वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही थीं, लेकिन घर के बाकी सदस्यों ने उन्हें चिढ़ाया और वह शरमाती हुई दिखीं.

ईशा ने पूछा चीटिंग पर सवाल
इसके बाद ईशा ने शो में मौजूद लड़कों से पूछा, 'जो लोग चीट करते हैं, उनके लिए तो 'मूव ऑन' करने का कोई गेम ही नहीं होता, है ना? आपको क्या लगता है, जो लोग चीट करते हैं उन्हें बुरा लगता है? खासकर प्लेबॉय टाइप के लोग?' 

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गुल्लू ने जवाब दिया, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने किसे चीट किया है. अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण था, तो भले ही वह आदमी दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वह जरूर रात में बैठकर सोचता है कि मैंने गलत किया और काश चीजें ठीक हो जाती.'

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जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन सामने आया, कई यूजर्स को यकीन हो गया कि ईशा बादशाह की बात कर रही थीं. एक कमेंट में लिखा था, 'क्या उन्होंने बादशाह को प्लेबॉय कहा?' दूसरे ने कमेंट किया, 'लगता है वह किसी दिन उनके कॉल का इंतजार कर रही हैं.' एक फैन ने यह भी लिखा, 'क्या बादशाह ने सच में उन्हें चीट किया था?' 

खैर,  इससे पहले, बिग बॉस 20 के प्रीमियर पर ईशा ने बादशाह से अपने अलग होने के बारे में बात की और कहा, 'मुझे प्यार हो गया था. मुझे लगा, 'बस यही है. मैं इसी की तलाश में थी.' वह सिर्फ एक 'ग्रीन फ्लैग' (सही इंसान) नहीं थे; वह तो पूरा 'ग्रीन फॉरेस्ट' (बहुत ही अच्छा इंसान) थे. मैं शादी करके बसना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की. लेकिन कुछ अनुभव आपको बदल देते हैं. जब आपका भरोसा टूटता है, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं और सोचते हैं, 'मुझसे कहां गलती हुई?' मैंने जो कुछ भी सहा, उसने मुझे तोड़ दिया. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती. मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी ही कहानी में एक 'साइड कैरेक्टर' बन गई.'

ईशा रिक्खी और बादशाह के बारे में
रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी ने अपनी शादी की बात 2026 में सामने आने से पहले अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था. मार्च में शादी की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जब ईशा की मां ने इस प्राइवेट सेरेमनी की कुछ झलकियां शेयर की. बाद में ईशा ने इंस्टाग्राम AMA के दौरान कन्फर्म किया कि उनकी शादी बादशाह से हुई थी, और उन्होंने उन्हें अपना 'पति देव' भी कहा. हालांकि, उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली.

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बाद में इस कपल ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में अपने अलग होने की बात कही और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए प्राइवेसी की अपील की. ​​बादशाह ने लिखा, 'ईशा रिक्खी और मैंने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राहों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है, और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें.'

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