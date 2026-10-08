नाना पाटेकर को विराट कोहली का आखिरी सलाम, बोले- आपका काम पीढ़ियों तक बोलेगा

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड के साथ क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर है. नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. वह 75 साल के थे. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद विराट कोहली, सच‍िन तेंदुलकर, श‍िखर धवन समेत द‍िग्गजों ने ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी.

और पढ़ें

विराट कोहली ने नाना पाटेकर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारतीय सिनेमा के सच्चे लीजेंड. आपका काम और लेगेसी पीढ़ियों तक जीवित रहेगी. रेस्ट इन पीस, नाना पाटेकर जी, ॐ शांति.

A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026

नाना पाटेकर सिर्फ शानदार अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि क्रिकेट के भी जबरदस्त शौकीन थे. 2015 के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन के क्रिकेट प्रेम के बारे में बताया था. नाना ने कहा था कि वह बचपन में अच्छे क्रिकेटर थे और ऑफ स्पिन गेंदबाजी किया करते थे.

उन्होंने बताया था कि उस समय उनके पास क्रिकेट सीखने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह शिवाजी पार्क चले जाते थे. वहां नेट प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को गेंदबाजी करके वह अपना क्रिकेट का शौक पूरा करते थे. नाना ने यह भी कहा था कि वह आज भी महज 10 दिन प्रैक्टिस करके अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं. उनके मुताबिक, उम्र बढ़ने के बावजूद उनके अंदर एक क्रिकेटर हमेशा जिंदा रहा.

Advertisement

क्रिकेट के प्रति नाना की दीवानगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विराट कोहली उनके फेवरेट क्रिकेटर थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर विराट जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनका खाना खाने का भी मन नहीं करता. जनवरी 2025 में नाना का यह बयान खूब चर्चा में रहा था.



सच‍िन तेंदुलकर ने भी किया पोस्ट

नाना पाटेकर को याद करते हुए सच‍िन तेंदुलकर ने कहा कहा कि वह बेहद सीधे-सादे और जमीन से जुड़े इंसान थे. उनके काम में भी वही ईमानदारी नजर आती थी. चाहे उन्होंने मराठी सिनेमा में काम किया हो या हिंदी फिल्मों में, वह अपने किरदारों में हमेशा कुछ बेहद वास्तविक लेकर आते थे. उनके निधन की खबर बेहद दुखद है. परिवार और करीबियों के प्रति संवेदनाएं. ॐ शांति.



I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026

शिखर धवन ने भी दी श्रद्धांजलि

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी नाना पाटेकर के निधन पर उन्हें याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- इंडियन सिनेमा ने आज एक बहुत खास टैलेंट खो दिया है. नाना पाटेकर साहब, आपका काम पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा. ॐ शांति.

⁠Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026

हर्षा भोगले भी हुए भावुक

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी नाना के निधन पर दुख जताया. उन्होंने लिखा कि यह बेहद दुखद दिन है. हर्षा ने नाना को शानदार अभिनेता बताते हुए उनकी स्क्रीन और स्टेज प्रेजेंस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि नाना ने हर चीज को 100 फीसदी दिया.

Advertisement

Oh no. A fine actor, intense on screen and intense in life. Brilliant on stage and such an arresting presence. Did everything 100%. What a sad day. #NanaPatekar. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 8, 2026

नाना का निधन कब हुआ

नाना पाटेकर गोवा के डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए गए थे. इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बांबोलिम भेजा गया.

नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार किरदार निभाए. 'परिंदा', 'प्रहार', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर' और 'खामोशी: द म्यूजिकल' जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिलाई. उन्हें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड और पद्म श्री समेत कई सम्मान मिले थे.

---- समाप्त ----